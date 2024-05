Incêndio em supermercado pode ter iniciado em fiação elétrica

[Por Inez Nazira, Jornal O Estado de Ms]

Uma parte do supermercado, da rede Pires, da Vila São Jorge da Lagoa, pegou fogo ontem (17). A causa do incêndio não foi confirmada, mas o gerente de operações da rede, Gustavo Rodrigues, acredita que seja uma falha no sistema elétrico do local. O gerente ainda confirma que não houve um grande prejuízo, mas os papéis que pegaram fogo, arquivo do mercado, não poderão ser recuperados.

O fogo começou cerca de 2:00 horas e o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente pela vizinhança. “Quando os bombeiros chegaram no local, eles combateram o incêndio até o rescaldo, que é onde não tem nenhum resquício do fogo. Foram para o local duas viaturas, sendo utilizado 25 mil litros de água”, informou o Corpo de Bombeiros.

“A gente vai levantar os monitoramentos ainda, ver as câmeras, para ver se possivelmente ter sido outra coisa. Ficamos sabendo pelos próprios moradores daqui, que na mesma hora acionaram os bombeiros”, relatou Gustavo Rodrigues.

O incêndio resultou na explosão do gerador de energia, deixando a região sem luz. Caçambas de lixo foram dispostas para recolher os detritos decorrentes do incidente. A parte danificada pelo fogo está programada para ser demolida posteriormente, para ampliação do estacionamento.