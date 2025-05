Associação realiza a sétima edição do tradicional evento com comidas típicas, artesanato e renda revertida para a reforma da ala infantil do Hospital Universitário

Com o clima típico de meio do ano e o colorido das festas juninas no ar, o Arraiá Solidário 2025 promete mais do que alegria: trazer também solidariedade. No dia 7 de junho, a Associação Anjos da Guarda realiza a sétima edição do evento no Espaço Lá Zucca, em Campo Grande. Com o tema “Uma festa de linhas e cores”, a decoração é inteiramente produzida pelas artesãs da própria associação, que atua o ano todo em ações sociais voltadas para crianças e adolescentes em situação de risco.

Consolidado como um dos eventos solidários mais tradicionais de Campo Grande, o Arraiá Solidário 2025 tem como foco nesta edição beneficiar duas importantes iniciativas sociais: a Casa Peniel instituição que acolhe crianças vítimas de violência e abuso e a viabilização da humanização de um espaço infantil no HU (Hospital Universitário).

Por trás da organização está a Associação Anjos da Guarda, formada por um grupo de 30 amigas que atuam voluntariamente durante todo o ano. Por meio de ações promocionais e parcerias com empresas e apoiadores, o grupo viabiliza projetos voltados ao acolhimento e proteção de crianças em situação de risco e vulnerabilidade social.

O ingresso do Arraiá possui o valor de R$ 220,00 por pessoa e crianças menos de 8 anos não pagam. Quem participa tem acesso a uma ampla variedade de comidas típicas, todas incluídas no valor do ingresso. Entre as opções oferecidas estão; arroz carreteiro, pastel, milho-verde, curau, pamonha, sanduíche de buraco quente, algodão-doce, pipoca, refringente, uísque, cerveja, água, vinho tinto e outras delícias tradicionais das festas juninas.

Para as crianças, há atrações como o touro mecânico, garantindo diversão para toda a família. A cada edição, a Associação Anjos da Guarda busca inovar, sempre respeitando a essência junina do evento e proporcionando uma experiência completa e acolhedora para os participantes.

Preparativos

Para o Jornal O Estado, a presidente do concelho da associação, Elisa Scaff explica que a associação Anjos da Guarda organiza dois grandes eventos anuais: a festa junina, realizada no primeiro semestre, e a feijoada, no segundo. Em ambos os eventos, a Associação escolhe de duas a três entidades para serem beneficiadas, onde a arrecadação dos ingressos é destinada às entidades.

A associação seleciona entidades com projetos em andamento e trabalha para contribuir com o que for necessário. Ao longo dos anos, o grupo já auxiliou na construção de sedes, na reforma de espaços e até na criação de cozinhas comunitárias para fornecer cursos e refeições. Para este ano, a meta é apoiar a reforma da ala infantil do HU, focando na melhoria do espaço de lazer e brinquedos para as crianças internadas.

“A cada edição, nossa credibilidade cresce, e isso nos permite contar com o apoio de diversos parceiros. As nossas ações são sempre muito caprichosas, e a cada ano, conseguimos superar nossas próprias expectativas. Tenho certeza de que este ano não será diferente: o evento será, mais uma vez, muito bonito e cheio de emoção”, destaca Elisa para a reportagem.

O tema do Arraiá Solidário 2025, “Linhas e Cores”, é uma referência ao trabalho das artesãs realizadas na oficina da Associação Anjos da Guarda. São as linhas e as cores que dão vida à decoração do evento, refletindo o talento, a criatividade e a dedicação das voluntárias.

“A cada evento que realizamos, embora pensemos que estamos ajudando as entidades e as pessoas, a satisfação pessoal que sentimos é indescritível. Toda a verba arrecadada com a venda dos ingressos é destinada diretamente às entidades que escolhemos para beneficiar naquele evento. A cada ano, nos dedicamos ainda mais, com mais amor e carinho, e isso nos motiva a continuar fazendo o nosso melhor para transformar a vida de quem mais precisa”, enfatiza a conselheira.

Anjos que Guardam

A Associação Anjos da Guarda nasceu em 2015 a partir do desejo de um grupo de amigas em promover ações sociais voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Segundo a presidente da entidade para a reportagem, Tete Zahran, o espírito solidário e a vontade de transformar realidades foram os principais motores para a criação da associação.

Fundada em 2015, a Associação Anjos da Guarda reúne atualmente 30 voluntários engajados em ações sociais que beneficiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ao longo de sua trajetória, a entidade tem se destacado por iniciativas de grande relevância, como a doação de vans para o Hospital do Câncer, Cotolengo e Educandário Getúlio Vargas.

Também colaborou com a construção de moradias para a instituição Segunda Casa, reformou uma residência inclusiva para pessoas com deficiência no Cotolengo e viabilizou a adequação do espaço do CETHOI no Hospital Regional Rosa Pedrossian. Entre outras contribuições, a associação forneceu mobília para a Casa de Helena, da Pestalozzi, e participou da construção de um refeitório e salas de estimulação precoce na Associação Juliano Varela.

“É gratificante quando sentimos que a sociedade se identifica com nossos propósitos, acredita em nosso trabalho, e atendem ao nosso chamado. Isso nos motiva a continuar o trabalho. Queríamos usar nossa união para algo que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas”, afirma a presidente.

O grupo que compõe a Associação Anjos da Guarda é formado, em sua maioria, por artesãs que dedicam seu tempo e talento à produção de peças artesanais ao longo de todo o ano, com foco principal na realização de um tradicional bazar beneficente. No período das festas juninas, esse trabalho se intensifica: as integrantes se mobilizam integralmente para a criação da decoração temática do evento e para garantir toda a estrutura necessária ao atendimento dos convidados. Com criatividade e compromisso, elas transformam a festa em um momento especial de convivência e solidariedade, reforçando o propósito social da associação.

“Entendo que o trabalho social é uma necessidade em nossa sociedade. As carências são enormes e o poder público não consegue atender as demandas. Então é gratificante quando finalizamos uma ação e conseguimos viabilizar o projeto proposto. Participem conosco e faça parte deste projeto!”, finaliza a presidente Tete.

Serviço: O evento será realizado no dia 7 de junho (sábado), a partir das 18h30, no Espaço Lá Zucca Festas e Eventos, localizado na Avenida Três Barras, 968 — Vila Vilas Boas. Os ingressos custam R$ 220,00 por pessoa, com gratuidade para crianças menores de oito anos. O valor inclui todos os produtos oferecidos durante a festa. Para adquirir ingressos ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 99699-3977, 99652-8230 ou 99982-0228.

Por Amanda Ferreira

