Com show de Almir Sater, Festa do Folclore começa nesta quinta

A 32ª Festa do Folclore começa hoje (18) a partir das 19h no Galpão da NOB em Três Lagoas, distante a 334 quilômetros de Campo Grande, e vai até domingo (21). O evento contará com artistas consagrados no cenário nacional e muita música com cantores locais.

A principal atração de hoje será o cantor sul-mato-grossense Almir Sater. Também irão passar pelo palco os cantores Alba Lessa, Maringá Borguet e Banda Ottoni.

O roteiro de amanhã (19) conta com a participação do Grupo Os Caçulas, Tiamita Show, Anderson & Claudinho e como atração principal a dupla Rio Negro e Solimões.

Já no sábado (20), o principal da noite será o cantor Daniel e contará com shows Murilo Martinez, JM & Moisés da Via e Grupo do Mato.

E para encerrar a festa, a dupla Henrique e Diego irá se apresentar no domingo (21), com Xandy & Wander e Fernando Amarilha.

A festa contará com diversos produtos de instituições, entidades e artesãos da cidade. O objetivo é promover a cultura, além de aumentar significativamente o faturamento do comércio local.

