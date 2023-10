Corinthians joga mal e empata com lanterna da competição

O Corinthians suou, mas buscou um empate por 1 a 1 contra o América-MG na noite de hoje (22), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu atrás no placar no primeiro tempo e só conseguiu igualar o placar no último lance da partida.

Benítez colocou o América-MG na frente durante o primeiro tempo, mas Giuliano deixou tudo igual na etapa final.

A torcida do Corinthians protestou e ameaçou os jogadores durante o intervalo e no término da partida em Itaquera. “Ou joga por amor, ou joga por terror, filho da p…” e “Ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair” foram os gritos entoados.

Com o empate, o Corinthians chegou aos 33 pontos na tabela do Brasileirão, três acima do Vasco, primeiro time dentro do Z4, e ocupa o 15° lugar. O América-MG, por sua vez, chegou aos 19 pontos, mas se manteve lanterna da competição.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Cuiabá, fora de casa. No mesmo dia, às 19h, o América-MG visita o Athletico-PR, também como visitante. Os dois jogos serão válidos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou com pressão intensa do Corinthians. Jogando em casa, o Timão subiu as linhas de marcação e não deixou o América-MG sair jogando, ainda que não tenha conseguido criar muitas chances.

Durante a metade da etapa inicial, o América-MG conseguiu encaixar a marcação, controlou a bola quando a teve e esfriou o ímpeto do Corinthians. A partida ficou truncada no setor de meio de campo e ainda mais sem chances de gol.

Na reta final do primeiro tempo, o América-MG encontrou os atalhos para os contra-ataques. Martinez foi o principal articulador da equipe nas jogadas ofensivas e foi quem criou espaço para que o Coelho conseguisse abrir o placar na Neo Química Arena. Aparentemente nervoso, o Corinthians terminou a etapa inicial errando muito.

As entradas de Matías Rojas e Fábio Santos nas vagas de Ruan Oliveira e Matheus Bidu não causaram impacto imediato no desempenho do Corinthians no começo do segundo tempo. Sem muitas soluções, o Timão encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do América-MG.

Com pouca criatividade, o Corinthians quase não assustou o goleiro Jori na busca pelo empate em Itaquera. Bem fechado, o América-MG continuou perigoso nos contra-ataques, mas parou em Cássio, não conseguindo ampliar o placar.

Os minutos finais foram de tensão na Neo Química Arena. Retraído, o América-MG chamou o Corinthians de vez para o ataque. O Timão abusou das bolas alçadas na área e teve algumas chances claras, mas que não mudaram o placar por erros nas finalizações de seus atacantes.

O abafa do Corinthians deu resultado no último lance do jogo. Apesar da comemoração eufórica no gol, a torcida não deixou de protestar ao apito final do árbitro. Final de jogo: Corinthians 1 x 1 América-MG.

Com informações da Folhapress.

