Clima da Copa chega até nas mesas, com quitutes especiais para o evento

Entre doces e bebidas, as cores verde e amarelo chegaram nos drinks e doces

Nas vitrines, nas ruas, empresas e decorações, a Copa do Mundo de Futebol está em alta na cabeça de todos, mesmo que misturada com as celebrações de festa junina. Em Campo Grande, tem quem irá assistir aos jogos com o ‘povão’, em bares e restaurantes. Mas tem quem goste de organizar a torcida em casa, reunindo amigos e familiares. Pensando nisso, empreendimentos se prepararam e entraram no clima verde e amarelo, com quitutes especiais.

Tata Magalhães, especialista em brigadeiros gourmet, relatou ao jornal O Estado que viu na Copa do Mundo a oportunidade de unir as duas paixões dos brasileiros: futebol e brigadeiro. “Idealizei os brigadeiros gourmet de leite ninho coloridos nas cores verde e amarelo, personalizados com o símbolo da bola de futebol e frases como ‘gol’. Além desse sabor, estou fazendo o beijinho gourmet, com o coco ralado também nas cores do Brasil”.

Ela relata que datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados são as mais movimentadas para pedidos de doces personalizados. “Agora, com a Copa do Mundo, meus clientes estão buscando muito os brigadeiros gourmet da Copa, para incluir na mesa de petisco nos dias de jogos. Com o aumento da demanda, exige-se o planejamento antecipado, principalmente na compra dos insumos e também no tempo de preparo, já que são doces que exigem um acabamento mais detalhado para atender às expectativas do meu cliente”.

Mesmo com a experiência, Tata comenta como é preciso manter a qualidade do brigadeiro gourmet que já é conhecida pelos clientes. “Não adianta o produto estar lindo aos olhos do cliente e, quando ele for consumir, não estar no mesmo padrão de qualidade que um brigadeiro gourmet oferece. A escolha dos ingredientes corretos e também a quantidade desses ingredientes que são usados no preparo é o principal para não alterar o sabor do produto”.

Para a confeiteira, a gastronomia desempenha um papel importante na criação da atmosfera que envolve a Copa do Mundo, ajudando a transformar os dias de jogo em momentos de celebração coletiva. Segundo ela, a confeitaria tem o poder de aproximar as pessoas e fortalecer memórias afetivas. “Mesmo quem não gosta de futebol, na Copa as pessoas se transformam, enfeitam suas casas, reúnem a família e amigos nos dias de jogos. Cria memórias afetivas”, afirma. Ela também relembra as experiências da infância para ilustrar essa conexão. “Me lembro de quando era criança, todas as Copas do Mundo na minha casa eram dias de festa, casa cheia, doces nas cores da Copa e muita bandeira do Brasil, muito verde e amarelo”, recorda. Mais informações e encomendas pelo perfil no instagram @tatamagalhaesbrigaderia.

De camisa a Carolinas

Já a padaria e confeitaria Rei do Trigo, localizada no bairro Leblon, apostou em biscoitos, Carolinas e outros doces para quem quiser encomendar e adoçar a torcida para a Copa do Mundo.

“O nosso pensamento foi: que tal juntar o que já é sucesso entre nossos clientes, aproveitar o engajamento de um momento que desperta nas pessoas vontade de comemorar ou torcer juntos? E a Rei do Trigo, vem nessa proposta de tornar ainda mais gostoso esse momento com nossos produtos nos lares de nossos clientes”, explicou Sara Correia, responsável pelo setor administrativo do local.

Segundo ela, já é a segunda Copa que eles produzem produtos temáticos, sendo que neste ano eles ampliaram a variedade. “No Tema Copa temos: cupcake, Carolinas, brigadeiros e biscoitos amanteigados, mas os que têm mais vendido e chamado a atenção são os biscoitos no formato da camisa 10 do jogador sensação: Neymar.

Vai um gelado aí?

O clima da Copa chegou até mesmo nos sorvetes! Para o evento, a Dala Sorvetes lançou uma campanha especial, com sabores temáticos ligados aos países participantes. São picolés que homenageiam os países classificados: doce de leite da Argentina, creme catalana da Espanha, creme brûlée da França, cookies da Inglaterra e caipirinha do Brasil.

“O pessoal já está perguntando bastante. O material promocional chama atenção e a expectativa é que a procura aumente quando os jogos começarem”, afirma a operadora Geovana Isabel.

A loja também lançou uma promoção que oferece um quinto picolé gratuitamente para clientes que adquirirem quatro unidades da linha temática.

Em grupo

O Outback Steakhouse apresenta a maior campanha para futebol de sua história no Brasil. Com o conceito “É Clima de Outback”, a marca lança um ecossistema inédito de entretenimento, gastronomia e celebração para transformar seus restaurantes, canais digitais e delivery em pontos de encontro dos torcedores durante a temporada de jogos. A iniciativa tem como fio condutor a hospitalidade da marca e a parceria inédita com a CazéTV, que conecta todas as frentes da campanha, dentro e fora dos restaurantes.

Entre as principais novidades está o retorno do Rodízio Outback entre os dias 13 de junho e 26 de julho, um dos formatos mais pedidos pelos consumidores. A experiência traz consumo à vontade, por três horas, de ripas de Ribs ao molho barbecue, Bloom Petals, Chicken Bola na Área (suculentos bites de frango desfiado com blend de queijos, novidade criada especialmente para essa edição), Nachos, Fries Campeã (uma versão ainda mais cremosa da batata que todo mundo ama) cobertas com founduta de queijos e bacon, além de três molhos exclusivos da marca. Os clientes poderão escolher entre duas modalidades: a versão não-alcoólica, com refrigerantes e Iced Tea à vontade e a versão alcoólica, com chopp na caneca congelada também em formato de refil.Por meio da parceria com a CazéTV, o Outback vai exibir durante seu horário de funcionamento todas as partidas

A experiência também chega ao delivery

Pensando nos torcedores que preferem acompanhar as partidas em casa, o Outback lança o Box Celebração em Casa, disponível no iFood, e pelo Meu Outback, novo app exclusivo da marca com valores especiais, cupons e incentivos para aproximar a experiência de quem deseja celebrar de casa.

Para completar a experiência, o Outback desenvolveu uma linha de bebidas inspirada na atmosfera de celebração que acompanha os grandes eventos esportivos. Entre as novidades está o mocktail (drink sem álcool) Pontapé Inicial, que combina limão, tangerina e bubbles de maçã verde. Já o Trio Goleada , drink alcoólico, reúne três sabores criados para compartilhar: cítricos de tangerina e limão com bubbles de maçã verde, maracujá com mel e uma combinação de gengibre com espuma de melão.

Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram