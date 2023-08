Marcelo Bertoni participa e parabeniza retorno da Exporã

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou da solenidade, no parque de exposições do município durante a abertura da Exporã ontem (3).

“Quero parabenizar o Guilherme, presidente do Sindicato Rural de Ponta Porã, pelo empenho e coragem de retomar a feira após anos. Uma exposição agropecuária é um grande desafio para o presidente do Sindicato e desejo muito sucesso à 46ª edição da Exporã”, disse Bertoni na abertura.

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, também esteve presente e ressaltou a importância da exposição.

“Esse evento é uma referência regional e sentíamos falta. Por isso, o Governo do Estado apoiou e auxiliou nesse retorno.”, comentou.

A última Exporã foi realizada em 2019 e foi suspensa nos anos seguintes por conta da pandemia. O presidente do Sindicato Rural de Ponta Porã, Guilherme Cabral, lembrou como foi o desafio desta retomada.

“Tivemos que fazer adequações no parque, correr atrás de parcerias e expositores. Quisemos trazer a verdadeira exposição de volta. Graças ao trabalho ao lado de parceiros, estamos com uma feira completa e pronta para receber toda a população de Ponta Porã. É com muito orgulho que declaro aberta a 46ª Exporã”, disse Guilherme.

O Senar/MS está presente com espaço institucional e vitrine tecnológica da Assistência Técnica e Gerencial em Ovinocultura.

Participaram também da solenidade o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos; o comandante do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro, coronel Milton Costa Neto; o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Edson Guardiano; a comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Cláudia Ribeiro; Luana Ruiz, representando o secretário de infraestrutura do Governo do Estado Hélio Pelufo; e o presidente do Clube do Laço de Ponta Porã e da Federação de Clubes do Laço de MS, Pompílio Cabral Júnior.

Os presidentes dos Sindicatos Rurais, Ângelo Ximenes, de Dourados, e Roseli Ruiz, de Antônio João, também prestigiaram o evento.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram