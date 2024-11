Mostra Sesc Solos em Cena traz o protagonismo da arte do corpo feminino para o palcos

Entre os dias 18 e 24 de dezembro, o Sesc Teatro Prosa será o palco para a celebração da pluralidade e da complexidade dos corpos femininos na Mostra Sesc Solos em Cena. Em sua segunda edição, o evento traz uma programação recheada de performances de dança e teatro, todas realizadas por mulheres, que exploram diferentes linguagens artísticas e dialogam com questões urgentes e contemporâneas.

Idealizada pelo Sesc, a Mostra tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, ampliar a visibilidade de produções artísticas e fomentar o debate sobre temas que marcam o cenário atual. Ao longo de uma semana, o público poderá vivenciar espetáculos que refletem sobre a identidade, a memória, o corpo e as relações de gênero, com uma forte presença de narrativas que tocam diretamente a realidade social, política e cultural.

A programação inclui solos de dança e teatro que transitam por questões como a ancestralidade, a resistência, a sexualidade e as tensões sociais contemporâneas. As performances vão além de simples apresentações; elas propõem um convite à reflexão, convidando a plateia a repensar seus próprios corpos e relações no contexto atual.

O Sesc Solos em Cena é uma mostra que não se limita a apresentar performances individuais, mas também busca estabelecer um diálogo com o momento presente. Cada solo traz uma reflexão profunda sobre questões que atravessam o corpo, o espaço e o tempo, seja ao falar da memória afetiva, das questões de gênero e identidade, ou das formas de resistência e afirmação no cenário atual.

A programação do evento reúne performances que, além de contar histórias pessoais e coletivas, exploram o corpo como um veículo de memória, resistência e transformação. Os espetáculos abordam desde as questões identitárias e de gênero até a memória afetiva e ancestral. A seguir, confira os detalhes de cada apresentação que faz parte dessa rica mostra de solos.

Muito além do feminino

Em entrevista à reportagem, Cassia Mazzei, Produtora Cultural do Sesc Teatro Prosa, explicou que o foco da mostra vai além de simplesmente dar protagonismo às artistas femininas. Segundo Mazzei, o evento oferece ao público a oportunidade de se conectar com perspectivas e histórias frequentemente sub-representadas ou até invisibilizadas no cenário artístico.

“Esta curadoria tem a intenção de destacar performances que não só refletem as experiências femininas, mas também provocam reflexões profundas sobre as construções sociais em torno das questões de gênero. A programação foi pensada para dar visibilidade a narrativas que, muitas vezes, ficam à margem, e, ao mesmo tempo, criar um espaço de diálogo sobre a diversidade de corpos e vivências femininas.”, afirmou Mazzei.

Todas as ações realizadas pelo Sesc, são gratuitas, como forma de democratizar o acesso à cultura para a população. A maneira como o Sesc estrutura seus eventos demonstra, ainda, a preocupação com a criação de espaços de reflexão e o fomento à pluralidade de vozes e perspectivas, com ênfase na promoção de debates relevantes para a sociedade atual.

“O espaço do teatro em si, de forma geral, tem um poder singular de conectar o público com as questões do presente. O formato solo tem uma capacidade única de aprofundar a relação entre o artista e o público, criando um espaço de intimidade e vulnerabilidade que pode transformar questões sociais complexas em narrativas acessíveis e emocionantes”, finalizou.

Programação

18/12 – 19h

Espetáculo: “La Mariposa”– Cia Fragmento de Dança (SP)

Em “La Mariposa”, a intérprete Vanessa Macedo, da Cia Fragmento de Dança, nos convida a entrar em um universo poético, onde sonhos e memórias se entrelaçam em uma trama de magia e contradição. O espetáculo, que faz parte da pesquisa de Macedo sobre a “dança depoimento”, explora a dança como um meio de exprimir as relações familiares, especialmente entre mãe e filha, e as representações do feminino. Por meio da dança, são revelados arquétipos e símbolos que habitam o inconsciente coletivo, convidando o público a refletir sobre o corpo e as narrativas que ele carrega. Classificação 12 anos.

19/12 – 19h

Espetáculo: “Euphoria” – Livia Lopes (Cia Dançurbana)

Inspirado no trabalho do artista Jean-Michel Basquiat, “Euphoria” é um solo de dança que explora os limites do corpo humano, suas intensidades e suas fraquezas. A performance de Livia Lopes reflete sobre a condição humana, abordando especialmente as questões relacionadas ao corpo negro e suas representações na sociedade. A artista, com sensibilidade e energia, transita entre os estados físicos e emocionais, desafiando as barreiras que delimitam as diferentes realidades sociais e questionando os padrões estabelecidos. Classificação 14 anos.

Espetáculo: “A Pele de Dentro”– Ariane Nogueira (Cia Dançurbana)

A partir do entendimento de que o corpo é portador de memória e história, Ariane Nogueira propõe uma experiência visceral em “A Pele de Dentro”. A performance busca revelar as camadas profundas do ser, explorando as sensações e as matrizes corporais afrobrasileiras. A dança é uma viagem de descamação, tanto física quanto simbólica, que resgata a ancestralidade e o poder do corpo como um espaço de resistência e afirmação. A busca pela “pele de dentro” é uma jornada de reconciliação com as origens e com o que há de mais profundo em cada indivíduo. Classificação 14 anos

20/12 – 19h

Espetáculo: “Relicário de Mim” – Frantielly Khadija

Em “Relicário de Mim”, Frantielly Khadija nos conduz a uma imersão sensível nas memórias e fragmentos de sua própria trajetória. Acompanhada pela direção cênica de Chico Neller, a performance é um convite para a reflexão sobre o que se guarda e se transforma dentro de nós ao longo da vida. O solo revela a força das pequenas memórias e daquilo que habita o corpo, oferecendo uma reflexão sobre identidade, arte e a relação com o tempo. Classificação livre.

21/12 – 16h

Espetáculo: “Mixicirquinho”– Palhaça Mixirica (Kelly Figueiredo)

No dia 21, a mostra se aproxima do público infantil com a palhaça Mixirica, interpretada por Kelly Figueiredo. Em “ixicirquinho”, a personagem e sua inseparável amiga Mixipulga convidam a todos para uma aventura circense recheada de humor e magia. Com uma piscina mágica e uma corda-bamba, elas recriam a fantasia e a diversão do picadeiro, trazendo ao palco um espetáculo lúdico que agrada a crianças e adultos. Classificação livre.

Serviço: Sesc Solos em Cena acontece entre os dias 18 e 21 de dezembro, no Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 – Centro. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla a partir de uma semana antes do início do evento.

Por Amanda Ferreira

