Aquidauana e Mundo Novo sediam regionais da Liga MS

Aquidauana, a 140 km de Campo Grande, e Mundo Novo, a 526 km da Capital, recebem hoje (16), e amanhã (17), jogos da Liga MS de Voleibol 2023. A primeira colocação das regionais se classifica para a fase final, que acontece no fim de novembro, em local a ser definido.

Segundo a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), na cidade aquidauanense, a partir das 10h deste sábado, o ginásio José Campelo recebe as partidas da Região 1. No primeiro jogo do masculino, se enfrentam Miranda e Sidrolândia, em seguida Corumbá joga com Ladário (campeão de 2022).

A partir das 15h, Ladário e Sidrolândia abrem a série feminina. A perdedora desta partida retorna à quadra por volta das 19h, e enfrenta Corumbá. No domingo, com início às 9h, acontecem os jogos que definem o campeão e a campeã.

Já o ginásio Moreirão, de Mundo Novo, é palco da Região 2. Neste sábado, estão previstas apenas três jogos, todos no masculino. A partir das 15h, Amambai enfrenta o dono da casa e quem sair derrotado enfrenta Sete Quedas, que na sequência encara o ganhador da partida de abertura. (LS)

