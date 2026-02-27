Feirinha da Casa HUB se consolida no calendário cultural de Campo Grande e retorna nesta sexta-feira (27)

Com entrada gratuita, evento reúne música, cultura e gastronomia em um dos principais cartões-postais da Cidade Morena
Após agitar Campo Grande em janeiro e conquistar o público logo na estreia, a Feirinha da Casa HUB chega à sua segunda edição e passa a integrar oficialmente o calendário cultural e gastronômico da Capital Morena. O evento será realizado nesta sexta-feira (27), das 17h às 22h, no estacionamento da Casa HUB, e a partir de agora deve ocorrer na última sexta-feira de cada mês.
Idealizada pela HUB Incorporações, a iniciativa nasceu com o propósito de valorizar a convivência urbana e homenagear uma das regiões mais emblemáticas da cidade: a Avenida Afonso Pena. Considerada um dos principais cartões-postais de Campo Grande e ponto tradicional de encontro para lazer, esporte e contemplação, a região ainda não contava com uma feirinha, expressão cultural querida pelos campo-grandenses e símbolo da miscigenação que une desenvolvimento urbano e o estilo tranquilo da cidade.
“Quando tivemos a ideia de realizar a Feirinha há cerca de um mês, nossa intenção era presentear Campo Grande, a cidade que nos acolheu e escolhemos como lar. A HUB cedeu o espaço e viabilizou toda a estrutura do evento, como som, limpeza, mesas e organização em geral, sem qualquer finalidade lucrativa, justamente para apoiar e incentivar os pequenos empreendedores locais. Porém, não imaginávamos tamanho sucesso, com centenas de pessoas e um resultado tão positivo para os comerciantes. Com essa resposta, nos sentimos motivados a transformar a Casa HUB em um ponto fixo para esse evento que caiu no gosto da população e que pretendemos aprimorar a cada edição”, destaca Pedro Naciff, que junto ao sócio Jordano Prado conduz a HUB Incorporações.
Reunindo cerca de 20 expositores, a Feirinha da Casa HUB oferece uma experiência completa que integra cultura, gastronomia, arte e incentivo aos pequenos negócios. Com uma curadoria que equilibra tradição e inovação, o evento celebra a economia criativa local: de cervejas artesanais a choripan, de joias sustentáveis a doces artesanais, todos encontram espaço para apresentar seus produtos e alcançar o público de forma direta e eficiente.
Do pet ao místico, do brinde ao sabor
Com duas lojas e segmentos distintos, a médica veterinária Gisele Crepaldi levará ao evento suas duas paixões: a Nature Vet, especializada em petiscos naturais para pets, e a Luna Aura, com banhos energéticos, bastões de ervas, chás e incensos.
“Ter esse espaço na Casa HUB, em uma área privilegiada, é ótimo para divulgar nossos trabalhos e os empreendedores locais, que muitas vezes não têm ponto físico. Isso gera visibilidade para pequenas empresas e artesãos”, avalia.
Para brindar o evento, a CapivaS Cervejaria levará suas cervejas artesanais: Pilsen, Chope de Vinho, Witbier, Hoppy Lager e IPA. Segundo a gerente de marketing e eventos, Priscila Sleiman, participar da feira é fortalecer a identidade local. “Participar da feira gastronômica HUB é acreditar no poder do local, na força e na união das pessoas de Campo Grande para construir cultura e lazer”.
Já Alison Pagnoncelli Tonial, do O Choripan, destaca o valor humano do evento. “É um espaço onde encontramos talento local, conhecemos histórias, conversamos olho no olho e valorizamos quem produz com dedicação e amor. Cada produto tem uma história por trás. Quando a cidade abre espaço para iniciativas assim, ela mostra que acredita nas pessoas daqui e isso faz toda a diferença”.
Além da programação gastronômica e cultural, os visitantes poderão conhecer o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, lançamento da HUB Incorporações no Jardim Veraneio.
A entrada é gratuita e os produtos serão comercializados conforme os valores praticados pelos feirantes convidados, sendo o valor arrecadado integralmente destinado aos próprios feirantes.
Expositores confirmados
O Choripan
Madonna Hot Dog
Pastel da Vivi
Sobaria e Espetaria Fernandes
Torteria Cidade Morena
Morangos do Vale
Gelattos Kelli (geladão gourmet)
Alawa Confeitaria
Brilho em Palhas CG (joias sustentáveis)
Encantathy Amigurumis
Kaadri Ateliê Olfativo
Mango CG
Panffers (panquecas holandesas)
Nature Vet e Luna Aura Incensos
Calango Minis
Delícias do Brito
Doce Palladar (cafés)
CapivaS Cervejaria
Vintintim Drinks e Vinhos
A música fica por conta do DJ Sampaio, com ritmos variados e muita animação.
Serviço
Feirinha da Casa HUB
Data: 27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira)
Horário:17h às 22h
Local: Avenida Afonso Pena, 5842 – Campo Grande/MS (Estacionamento Casa HUB)
Informações: @hubincorporacoes
