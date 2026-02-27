Feirinha da Casa HUB se consolida no calendário cultural de Campo Grande e retorna nesta sexta-feira (27)

Com entrada gratuita, evento reúne música, cultura e gastronomia em um dos principais cartões-postais da Cidade Morena

Após agitar Campo Grande em janeiro e conquistar o público logo na estreia, a Feirinha da Casa HUB chega à sua segunda edição e passa a integrar oficialmente o calendário cultural e gastronômico da Capital Morena. O evento será realizado nesta sexta-feira (27), das 17h às 22h, no estacionamento da Casa HUB, e a partir de agora deve ocorrer na última sexta-feira de cada mês.

Idealizada pela HUB Incorporações, a iniciativa nasceu com o propósito de valorizar a convivência urbana e homenagear uma das regiões mais emblemáticas da cidade: a Avenida Afonso Pena. Considerada um dos principais cartões-postais de Campo Grande e ponto tradicional de encontro para lazer, esporte e contemplação, a região ainda não contava com uma feirinha, expressão cultural querida pelos campo-grandenses e símbolo da miscigenação que une desenvolvimento urbano e o estilo tranquilo da cidade.

“Quando tivemos a ideia de realizar a Feirinha há cerca de um mês, nossa intenção era presentear Campo Grande, a cidade que nos acolheu e escolhemos como lar. A HUB cedeu o espaço e viabilizou toda a estrutura do evento, como som, limpeza, mesas e organização em geral, sem qualquer finalidade lucrativa, justamente para apoiar e incentivar os pequenos empreendedores locais. Porém, não imaginávamos tamanho sucesso, com centenas de pessoas e um resultado tão positivo para os comerciantes. Com essa resposta, nos sentimos motivados a transformar a Casa HUB em um ponto fixo para esse evento que caiu no gosto da população e que pretendemos aprimorar a cada edição”, destaca Pedro Naciff, que junto ao sócio Jordano Prado conduz a HUB Incorporações.

Reunindo cerca de 20 expositores, a Feirinha da Casa HUB oferece uma experiência completa que integra cultura, gastronomia, arte e incentivo aos pequenos negócios. Com uma curadoria que equilibra tradição e inovação, o evento celebra a economia criativa local: de cervejas artesanais a choripan, de joias sustentáveis a doces artesanais, todos encontram espaço para apresentar seus produtos e alcançar o público de forma direta e eficiente.

Do pet ao místico, do brinde ao sabor

Com duas lojas e segmentos distintos, a médica veterinária Gisele Crepaldi levará ao evento suas duas paixões: a Nature Vet, especializada em petiscos naturais para pets, e a Luna Aura, com banhos energéticos, bastões de ervas, chás e incensos.

“Ter esse espaço na Casa HUB, em uma área privilegiada, é ótimo para divulgar nossos trabalhos e os empreendedores locais, que muitas vezes não têm ponto físico. Isso gera visibilidade para pequenas empresas e artesãos”, avalia.

Para brindar o evento, a CapivaS Cervejaria levará suas cervejas artesanais: Pilsen, Chope de Vinho, Witbier, Hoppy Lager e IPA. Segundo a gerente de marketing e eventos, Priscila Sleiman, participar da feira é fortalecer a identidade local. “Participar da feira gastronômica HUB é acreditar no poder do local, na força e na união das pessoas de Campo Grande para construir cultura e lazer”.

Já Alison Pagnoncelli Tonial, do O Choripan, destaca o valor humano do evento. “É um espaço onde encontramos talento local, conhecemos histórias, conversamos olho no olho e valorizamos quem produz com dedicação e amor. Cada produto tem uma história por trás. Quando a cidade abre espaço para iniciativas assim, ela mostra que acredita nas pessoas daqui e isso faz toda a diferença”.

Além da programação gastronômica e cultural, os visitantes poderão conhecer o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, lançamento da HUB Incorporações no Jardim Veraneio.

A entrada é gratuita e os produtos serão comercializados conforme os valores praticados pelos feirantes convidados, sendo o valor arrecadado integralmente destinado aos próprios feirantes.

Expositores confirmados

O Choripan

Madonna Hot Dog

Pastel da Vivi

Sobaria e Espetaria Fernandes

Torteria Cidade Morena

Morangos do Vale

Gelattos Kelli (geladão gourmet)

Alawa Confeitaria

Brilho em Palhas CG (joias sustentáveis)

Encantathy Amigurumis

Kaadri Ateliê Olfativo

Mango CG

Panffers (panquecas holandesas)

Nature Vet e Luna Aura Incensos

Calango Minis

Delícias do Brito

Doce Palladar (cafés)

CapivaS Cervejaria

Vintintim Drinks e Vinhos

A música fica por conta do DJ Sampaio, com ritmos variados e muita animação.

Serviço

Feirinha da Casa HUB

Data: 27 de fevereiro de 2026 (sexta-feira)

Horário:17h às 22h

Local: Avenida Afonso Pena, 5842 – Campo Grande/MS (Estacionamento Casa HUB)

Informações: @hubincorporacoes