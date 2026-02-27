Movimenta CG é destaque nacional e fica entre os três projetos mais inovadores do Prêmio Atena

O projeto Movimenta CG, iniciativa da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), conquistou destaque nacional ao figurar entre os três projetos mais inovadores do país na categoria Inova do Prêmio Atena. A premiação ocorreu na noite desta quarta-feira (26).

A proposta do Movimenta CG é implantar um sistema digital para modernizar a gestão das oficinas esportivas oferecidas pela Funesp, substituindo procedimentos manuais por processos informatizados e ampliando o acesso da população às atividades físicas.

O Prêmio Atena é promovido pela CNC (Confederação Nacional do Comércio), em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), e reconhece iniciativas inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor produtivo.

O software está sendo desenvolvido gratuitamente por estudantes do Senac Hub Academy, dentro da Fábrica de Software. O trabalho abrange todas as etapas, desde o levantamento de requisitos até a entrega da solução final, prevista para agosto de 2026.

Atualmente, o Movimenta CG reúne cerca de 200 professores, atende mais de 100 polos distribuídos nas sete regiões urbanas e distritos da Capital e soma aproximadamente 20 mil alunos inscritos nas oficinas.

Durante a cerimônia, o diretor-presidente em exercício da Funesp, Maicon Mommad, ressaltou a relevância do projeto. Segundo ele, a iniciativa coloca Campo Grande como referência nacional em atividade física proporcional à população atendida.

Representando a Agetec, Jorge Henrique Lapa destacou a transformação que a tecnologia proporcionará à rotina administrativa da Fundação. De acordo com ele, a digitalização permitirá que todo o processo de gestão das oficinas seja realizado de forma on-line, garantindo mais eficiência e transparência.

Para a diretora do Departamento de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha, o reconhecimento nacional confirma a qualidade técnica do trabalho desenvolvido em parceria entre as instituições. Ela ressaltou que os projetos inscritos foram avaliados por uma banca composta por especialistas de todo o país.

A categoria Inova do Prêmio Atena reconhece projetos desenvolvidos por alunos e docentes do Senac com foco em soluções práticas para demandas reais. O Movimenta CG foi selecionado para execução pelo Senac Hub Academy, programa que promove o desenvolvimento de tecnologias em cooperação com empresas e instituições públicas.