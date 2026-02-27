Feiras, teatro e humor movimentam o fim de semana em Campo Grande

Fim de semana tem atrações para todas as idades

Feira Borogodó realiza edição especial

No dia 1º de março, das 9h às 15h, a Feira Borogodó promove, na Praça do Coophafé, em Campo Grande–MS, uma edição especial em homenagem ao Mês da Mulher. Com programação gratuita, o evento destaca o protagonismo feminino no empreendedorismo criativo e reforça o papel da economia criativa como instrumento de geração de renda, fortalecimento da produção local e transformação social. Em sua 21ª edição, a Feira Borogodó consolida-se como uma das principais iniciativas de economia criativa da capital sul-mato-grossense.

Atualmente, 70% do quadro ativo de expositores é composto por mulheres que lideram seus próprios negócios, atuando na produção autoral e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade. Ao fomentar marcas independentes, incentivar o consumo consciente e valorizar o trabalho manual e a identidade regional, o evento impulsiona uma cadeia produtiva que fortalece pequenos empreendedores e amplia a circulação de renda no território local.

A programação contará com uma roda de conversa com empreendedoras da própria feira — representantes das marcas Cake Pet, Kupu-Açu, Preta Boss e Lú Lopes Ateliê — que compartilharão suas trajetórias, os desafios e as estratégias para consolidar marcas criativas no mercado local.

No palco, a valorização da produção artística feminina ganha destaque com apresentações de Marta Cel, Mistura das Minas e Erica Espíndola, reforçando o compromisso do evento com a difusão da cultura produzida por mulheres no estado.

Além das atrações culturais, a feira reunirá mais de 300 expositores dos segmentos de gastronomia, artesanato, economia criativa e economia circular, fortalecendo a produção independente e a circulação de renda dentro do próprio território.

As marcas são organizadas em ruas temáticas que homenageiam personalidades da cultura regional, como Manoel de Barros, Aracy Balabanian, Zé Pretin, Conceição dos Bugres e Jorapimo, além do tradicional Espaço Vegano, dedicado exclusivamente à alimentação vegana. Pensando no conforto e acolhimento do público, o evento oferece estrutura com Espaço Família (amamentação e fraldário), banheiros químicos e ambiente acessível, reafirmando o compromisso com inclusão e bem-estar.

A programação também contará com a tradicional Feira de Adoção Consciente de Pets, em parceria com a protetora Dani Reis, do projeto Anjos da Dani.

A Feira Borogodó defende que a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura, do lazer e do empreendedorismo é uma estratégia de desenvolvimento urbano sustentável, capaz de fortalecer a economia local, democratizar o acesso à arte e estimular a convivência comunitária, conectando a população com a diversidade cultural da cidade.

O evento é uma realização independente do Tamanduá Café, com organização de Felipe Monteiro e Jenny Benitez, e conta com o apoio da Capivas Cervejaria, da SETESC, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura Municipal de Campo Grande e da Senadora Soraya Thronicke.

SEXTA-FEIRA (27)

Teatral Grupo de Risco

O Teatral Grupo de Risco encerra o mês de Carnaval e inicia março, período em que se celebra o Dia Internacional do Teatro, com uma agenda intensa de apresentações, bate-papos e oficinas. Nesta sexta a agenda será tripla: às 8h, ‘Revolução’ será encenado para estudantes da Escola Estadual Padre José Scampini; às 15h30, ‘A Princesa Engasgada será apresentado na Escola Celina Martins Jallad, no Conjunto Oiti; e, às 19h15, o espetáculo ‘Impróbito’, com classificação de 14 anos, será encenado na sede do grupo (Rua Trindade, 401, Jardim Paulista). A programação segue no dia 3 de março, às 8h, com nova apresentação de “A Princesa Engasgada” e visita guiada para participantes do CRAS Los Angeles.

Exposição ‘Fotografia e Memória’

Aberta na última quinta-feira (26), a exposição ‘Fotografia e Memória’ segue até o dia 30 de abril no MIS (Museus da Imagem e do Som) em Campo Grande. A mostra é uma homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense e reúne dezenas de registros fotográficos, sobre a formação cultural, política, social e urbana de Mato Grosso do Sul, realizado ao longo de mais de quatro décadas.

SÁBADO (28)

Encontro de Relíquias

Neste sábado (28), a partir das 15 horas, o estacionamento G do Shopping Norte Sul Plaza ganha cores e muito charme com a 5ª edição do ‘Encontro de Relíquias’, uma realização da Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados Mato Grosso do Sul, em parceria com o centro comercial. Além dos carros antigos, o evento também apresenta exposição e venda de miniaturas, mercado de pulgas de peças usadas, praça de alimentação, área kids e show da banda de rock Alzira’s, previsto para começar às 16h. O evento será gratuito.

Espetáculo ‘O Colecionador de Brincadeiras’

Do encontro de Edu Brincante com as mestras Lydia Hortélio e Lucilene Silva nasce ‘O Colecionador de Brincadeiras’, um espetáculo que faz florescer no palco, cantigas, histórias e personagens das infâncias brasileiras. Ao lado de sua Trupe Teatro de Brincar, Edu conduz o público por um território encantado onde a música, os brinquedos e a imaginação caminham juntos, revelando a alegria, a diversidade e a musicalidade do Brasil. A apresentação será no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, a partir das 16h, de forma gratuita.

Cervejaria Canalhas

A Cervejaria Canalhas recebe neste sábado, das 18h às 23h, o show “Pro Dia Nascer Feliz – Especial Barão Vermelho, Cazuza e Frejat”, com Bortoti e Pedro Espíndola. A apresentação celebra grandes sucessos de Barão Vermelho, Cazuza e Frejat, reunindo clássicos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar a história do rock nacional. O evento é presencial e acontece na Rua Oceano Atlântico, 99, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. A proposta é embalar o público com músicas que atravessam o tempo e prometem transformar a noite em um encontro especial entre artistas e fãs. Ingressos disponíveis no Sympla.

Espetáculo ‘MixiCirquinho’

Neste sábado o espetáculo circense ‘MixiCirquinho’ segue com circulação em áreas periféricas de Campo Grande, levando a palhaçaria e circo a comunidades onde o acesso à arte é raro, dessa vez na CUFA do bairro São Conrado, às 10h. A iniciativa é da artista Kelly Figueiredo, criadora da palhaça Mixirica. As apresentações são gratuitas, com classificação livre e capacidade para até 100 crianças por sessão.

Stand up ‘Embrulha pra viagem – Embrulha ao Vivo’

Criado em 2016, o Embrulha Pra Viagem nasceu da união de quatro criadores com uma ideia simples: fazer humor com crítica social, de forma leve e direta. São mais de 9 anos produzindo conteúdo para a internet, mais de 500 milhões de visualizações e uma comunidade de 4 milhões de seguidores nas redes. Cada esquete transforma situações do dia a dia em comédia inteligente, com cuidado na ideia, no roteiro e na execução. Criado por Marcelo Laham, Maurício de Barros, Willians Mezzacapa e Philip Silveira. A apresentação será às 20h, no Palácio Popular da Cultura, localizada no Parque dos Poderes. Os ingressos estão disponíveis no link: https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso

Feira São Bento

A Feira São Bento promove mais uma edição especial neste sábado, 28 de fevereiro, das 18h às 22h, na Praça República do Líbano, localizada na Avenida Primeiro de Maio, 400. O evento reúne expositores com produtos variados, opções gastronômicas e música ao vivo, em um ambiente familiar e acolhedor. A proposta é oferecer uma noite agradável para toda a comunidade, incentivando o lazer ao ar livre e a valorização do comércio local, ideal para reunir amigos e familiares em um clima descontraído.

DOMINGO (1º)

Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande reúne duas atrações que prometem encantar a criançada e garantir momentos de lazer em família. O Yuup Experience, um dos maiores parques indoor da cidade, já conquistou o público com seus 1.294 metros quadrados repletos de movimento e adrenalina. São 22 atrações, incluindo estações de street basquete, arena de trampolins, campos de futebol interativos, infláveis, brinquedos motorizados, fliperama e áreas dedicadas aos pequenos, além de um ambiente temático com seis dinossauros gigantes, três deles interativos. O ingresso custa R$ 80 por uma hora, com acréscimo por tempo extra e 50% de desconto para crianças PcD. Já em clima de despedida, o parque Aventuras no Safari entra em seus últimos dias no shopping, convidando crianças de 2 a 12 anos para uma jornada cheia de desafios em um cenário que remete à selva, com arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e pula-pula gigante.

Por Carolina Rampi