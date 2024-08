Dia Internacional da Cerveja: Brasil é o terceiro país que mais consome a bebida

Hoje, dia 02 de agosto, é o Dia Internacional da Cerveja. A data foi criada em 2007 pelo cervejeiro Jesse Avshalomov, em Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos e possui lemas como reunir amigos e saborear a cerveja, em que os os brasileiros seguem à risca: o país é o terceiro maior público consumidor da bebida, segundo o Relatório Global de Consumo de Cerveja, divulgado neste ano pela Kirin Holdings.

O Brasil consumiu 14,932 milhões de quilolitros, volume que representa 7,8% de todo o mundo. O valor é menor apenas do que o consumido na China e nos Estados Unidos.

No entanto, em relação ao consumo per capita, ou seja, a proporção consumida por pessoa, o país está na 25ª posição, com 69,3 litros por habitante, uma quantidade quase três vezes menor do que o 1º lugar, que ficou com a Tchéquia pelo 30º ano consecutivo, com 188,5 litros por habitante.

Top 10 países (consumo total):China – 42,035 milhões de quilolitros

Estados Unidos – 20,378 milhões de quilolitros Brasil – 14,932 milhões de quilolitros México – 9,990 milhões de quilolitros Rússia – 8,497 milhões de quilolitros Alemanha – 7,827 milhões de quilolitros Vietnã – 5,280 milhões de quilolitros Reino Unido – 4,587 milhões de quilolitros Espanha – 4,441 milhões de quilolitros Japão – 4,294 milhões de quilolitros

Top 10 países (consumo per capita):

República Tcheca – 188,5 litros Áustria – 101,2 litros Polônia – 99,6 litros Irlanda – 99,3 litros Lituânia – 97,6 litros Espanha – 95,1 litros Alemanha – 93,3 litros Estônia – 93,1 litros Romênia – 91,6 litros Namíbia – 90,8 litros

Brasil tem quantas cervejarias?

1.847 cervejarias estão registradas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, segundo o último Anuário da Cerveja, divulgado em 2023. O número é 6,8% maior do que 2022.

Com informações do SBT News

