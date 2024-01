Não é Não: maior Carnaval de MS terá campanha contra assédio e violência

Foi lançado na última sexta-feira (26) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, a campanha “Não é Não!”, para o combate aos casos de violência e assédio contra mulheres durante o período de Carnaval.

Conhecido como o maior do Centro-Oeste, o carnaval de Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande, atrai para a cidade foliões de diversas partes do país, da Bolívia, sem contar a população local que prestigia os eventos.

A Delegacia da Mulher já encaminhou ofício recomendatório para a Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) com intuito de divulgação de slides e panfletos que ressaltem o direito das mulheres, bem como ações preventivas e informativas apresentadas em reunião das forças de Segurança Pública e entidades carnavalescas da região.

Os eventos do Carnaval 2024 já começaram em Corumbá, mas o ponto alto da folia vai de 08 a 13 de fevereiro, com desfile de fantasias; blocos de sujos (quinta e sexta); desfile de blocos oficiais (sábado); desfile das escolas de samba (domingo e segunda) e Carnaval Cultural, na terça-feira, última noite de festa.

A importunação sexual é crime previsto na Lei 13.718/18 do Código Penal. A Lei prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem for condenado por essa prática criminosa.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

A Delegacia da Mulher funciona em Corumbá, junto à Regional de Polícia Civil, na rua Major Gama entre a 13 de Junho e Delamare, centro da cidade.

A campanha

A campanha do “Não é Não” surgiu no Rio de Janeiro em 2017 pela iniciativa de um grupo de amigas que, após sofrerem abuso durante uma roda de samba, decidiram reagir, distribuindo tatuagens temporárias com os dizeres do movimento para dar visibilidade aos assédios e abusos que ocorrem durante o carnaval.

É momento de alegria, mas também de conscientização para que as mulheres tenham uma vida livre de assédio, seja no carnaval ou fora dele.

Com informações do site Diário Corumbaense.