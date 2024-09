Feiras criativas e econômicas, teatros e shows são opções de entretenimento para este fim de semana

Nayara Azedo encerra 28ª Festa do Leitão no Rolete em São Gabriel do Oeste

Sextou! E dessa vez com um alívio para quem trabalha no sábado, já que neste fim de semana é Dia da Independência do Brasil, comemorado no dia sete e com feriado. Para quem quer passar os três dias de folga curtindo algo na Capital, o jornal preparou uma agenda cultural recheada de eventos, confira:

28ª Festa do Leitão no Rolete em São Gabriel do Oeste

Começa nesta sexta-feira (6), no município de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande, a 28ª edição Festa do Leitão no Rolete, com programação variada, incluindo shows gratuitos e o tradicional almoço com o porco assado no rolete.

No primeiro dia, haverá atrações musicais com duplas sertanejas; no sábado (7) será a vez da festa à fantasia, conhecida como ‘Fantasy’; já no domingo (8), sobe ao palco a cantora sertaneja Naiara Azevedo, que encerrará as atividades.

É possível garantir os ingressos do porco no rolete e fantasy 2024 por meio do link: https://fantasysgo.com.br/

1º Festival No Bueiro

Para encerrar a temporada 2024, a quinta edição do “1º Festival no Bueiro” acontece no sábado (7), com muita música e apresentações de dança, reverenciando a cultura e os artistas do Mato Grosso do Sul.

O palco do evento será o Eden Beer, bar localizado na avenida Mato Grosso, 68, das 18h às 23h. O Festival é uma iniciativa do movimento No Bueiro, cujo objetivo é colocar a dança numa posição de destaque nos eventos noturnos de Campo Grande, e após várias edições conseguiu conquistar espaço como parte da programação artística da Capital, reunindo cada vez um público maior.

A entrada é gratuita, mas a organização ressalta que está recolhendo doações de itens de higiene básica que serão entregues ao Asilo São Joao Bosco (ASJB). E, cultivando o caráter inclusivo, esta edição também contará com intérprete de libras, além de o local possuir acessibilidade física.

Ao longo de dois anos, desde sua criação, o movimento ocupou espaços populares da cidade, como o Uata Hell, Capivas, Quiçá Bar e Vexame Bar, palco da sua última edição. Na ocasião, se apresentaram: Luã Tachibana, Hera e Irineu Júnior, além do Grupo Sapicuá e a Casa Le Cinq, voltada para a arte voguing.

Provando um de seus objetivos, o Festival já promoveu uma de suas edições em Dourados, segunda maior cidade do estado, e com um público muito forte e receptivo com esse formato de evento.

Nesta edição, irão se apresentar Marcos Monteiro, Kari Escobar, Gabriela Abreu, Ana Brindarolli, Ariell Lukas, ‌Luanaynara Lezcano e Ariana.

SEXTA-FEIRA (6)

Sesc Teatro Prosa

O Sesc Teatro Prosa apresenta nesta sexta-feira (6), o espetáculo ‘PROCEDIMENTO #6’, com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, a partir das 19h. A apresentação propõe “manchar os limites entre o real e o imaginário”. A obra contemporânea, nascida durante a pandemia, funde dança e tecnologia em uma experimentação única. Com coreografia e performance própria, a dupla redescobre vestígios do passado a partir dos gestos do presente, como definem os criadores da peça. Ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. O Sesc Teatro Prosa fica na rua Anhanduí, 200, Centro.

Mirante Pub

Essa é para quem gosta de rock: a semana encerra com especial no Mirante Pub (rua Doutor Zerbini, 53, Chácara Cachoeira), com cover das bandas Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, Linkin Park e mais, do que o próprio bar chama de ‘metal moderno’, tudo pelas bandas Herezia e Líquido. Os ingressos já estão no segundo lote, e podem ser adquiridos no Sympla.

MS Fashion Week

Quem gosta de moda terá a oportunidade de acompanhar o Mato Grosso do Sul Fashion Week nesta sexta-feira, com desfiles das marcas Zanir Furtado, John John, Le Lis e Kalil Nepomuceno, a partir das 20h, no Shopping Campo Grande. O evento está em sua quarta edição, com nova direção e muitas novidades no universo da moda, estilo e tendências. Os ingressos estão disponíveis no Sympla ou nas redes sociais oficiais do evento.

Parque ‘A Floresta’

Com um circuito de desafios, A Floresta traz réplicas de gorila, girafa, cobra, onça, tucano araras-canindé e vários exemplares da fauna, em um circuito onde as crianças podem escorregar em um tronco de árvore, subir em passarelas, montar em um elefante, passar por baixo de uma girafa e ainda tirar foto com um gorila gigante, enquanto brincam em um cenário encantador. A atração é aberta as crianças até 13 anos e menores de 04 anos devem brincar acompanhados por um responsável adulto e está localizada no Shopping Campo Grande, todos os dias, das 10h, às 22h. Os valores dos ingressos variam conformo o tempo desejado.

Parque Gloob Space Jump

Também no Shopping Campo Grande, a criançada e até os pais terão uma experiência inédita com o maior parque inflável da América Latina. A estrutura possui três mil metros quadrados, com Super Arena Astronauta repleta de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula, espaço baby e escorregador de mais de 15 metros de altura. Para adultos que preferem um espaço para descanso enquanto os filhos brincam, o Cantinho do Papai é ideal, com lounge, praça de alimentação e chopp, os adultos podem curtir um momento relaxante em meio à aventura familiar. O parque Gloob Space Jump funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 21h.

SÁBADO (7)

Sunset Growler Station

Prepare-se para uma noite inesquecível ao som dos maiores sucessos do Capital Inicial na Sunset Growler Station (avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira), a partir das 19h. ‘Natasha’, ‘O Passageiro’, ‘Primeiros Erros’, ‘Veraneio Vascaína’, ‘À Sua Maneira’, ‘Todas as Noites’, ‘Fátima’ e muitos outros grandes clássicos do Capital Inicial, ao vivo com o maior cover do Capital Inicial, autorizado pelo próprio Dinho. Mas corra, porque os ingressos já estão no quarto lote, e seguem disponíveis no Sympla.

Garagi Eventos

No sábado (7), a banda Hallted irá mostrar todo o seu poder em um show cover da banda norte-americana Evanescence. Com uma voz poderosa que impressiona pela semelhança com Amy Lee, a vocalista Josy não só reproduz fielmente os hits memoráveis, mas também encanta com sua presença de palco cativante. Além disso, a banda Red traz aos palcos um super Tributo ao Paramore. A casa abre às 21h, e quem doar um litro de leite poderá pagar meia entrada solidária.

Feira Ziriguidum

Em sua 13ª edição, a Feira Ziriguidum irá comemorar um ano de existência, trazendo muita cultura e economia criativa para Campo Grande. Nesta edição, a feira trará em sua programação Brô MC’S, Silveira, Beca Rodrigues, Berbella Mortis, Corrida das Drags, Teatro Infantil do Imaginário Maracangalha, além de muitos expositores com diversos itens e gastronomia. A feira é realizada na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h.

Feira do Vinil

Neste sábado, a Feira do Vinil de Campo Grande vai agitar o início da noite na nova localização, em parceria com a Cervejaria Éden Beer. O evento acontecerá às 17h na Av. 14 de Julho, 2749, esquina com a Av. Mato Grosso, a poucos metros da tradicional Éden Beer. Com a participação de dez expositores, a feira promete uma variedade incrível de discos para os apaixonados por vinil garimparem e apreciarem. Não perca essa chance de encontrar preciosidades e curtir a boa música em um ambiente descontraído.

Encontro de Brechós

No Dia da Independência, mais de 40 brechós irão se unir das 8h às 14h, no Horto Florestal, para celebrar à moda consciente e à economia criativa. O Encontro de Brechós, organizado pelo Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul, trará diversos itens em uma experiência de compras ao ar livre e com preços a partir de R$ 10.

Feira Arte com Missão

Todo primeiro sábado do mês é realizada a Feira Arte com Missão, produzida pela Igreja Evangélica Holliness, das 15h às 20h, na rua São Geraldo, 243, Vila Sargento Amaral. A feira traz artesanato e muita comida oriental, além de moda circular.

DOMINGO (8)

XIV Porco no Rolete

A Colônia de Férias da ACICG realiza nesse domingo mais uma edição do Porco no Rolete, a partir das 10h, com muita comida saborosa, música animada, e ambiente ideal para reunir a família e os amigos. Os convites variam de R$ 59 a R$ 69, crianças de um a cinco anos pagam e de seis a 10 anos pagam meia entrada, e a compra do convite dá direito ao uso de todo o parque aquático. A colônia de férias fica na Rua Mascote, Chácara das Mansões.

Conexão Campão Moda e Arte

A feira criativa “Conexão Campão” foi idealizada pela Golden City Company para levar para Campo Grande o lançamento do seu novo drop “Campão city”, e levar também outras marcas douradenses para exporem seus produtos na cidade morena. As inscrições estão abertas para expositores de Dourados e Campo Grande. A feira irá acontecer neste domingo, na Cervejaria Capivas as 18 horas.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais