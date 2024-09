Ruas serão interditadas para o desfile de 7 de Setembro a partir das 20h desta sexta

A partir das 20h, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) vai interditar as ruas do Centro de Campo Grande para o tradicional desfile de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A previsão de liberação será amanhã (7), às 15h.

Veja:

-Avenida Afonso Pena será interditada entre a Calógeras e a Rui Barbosa

-A Rua 13 de Maio fica interditada entre a Rua Dom Aquino e a Rua 15 de Novembro.

Neste sábado, outro trecho que será interditado da 13 de Maio, a partir das 6h, será entre a Avenida Mato Grosso e a Fernando Corrêa da Costa.

A Rua 14 de Julho será interditada entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e Rua Barão do Rio Branco e no trecho entre Rua Maracaju e a Rua Euler de Azevedo, a partir das 6h do dia 7, com previsão de liberação às 13h.

A avenida Mato Grosso fica interditada entre a Calógeras e a Rua 13 de Maio no sentido centro/bairro, a partir das 6h do dia 7, com previsão de liberação às 13h.

Rotas alternativas

Para quem está no sentido Bairro Amambaí/Parque dos Poderes, a alternativa é acessar a Avenida Calógeras e a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Os motoristas que trafegam no sentido Parque dos Poderes/Bairro Amambai, podem seguir pela Rua Pedro Celestino, Rua Calarge e Avenida Fábio Zahran.