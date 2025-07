Atendente de farmácia denuncia cliente por importunação sexual após meses de assédio em Campo Grande

Um caso de importunação sexual está sendo investigado pela Polícia Civil de Campo Grande após uma atendente de farmácia, de 20 anos, procurar a delegacia para denunciar um cliente que, segundo ela, a assedia há pelo menos três meses.

O registro foi feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, após o episódio mais recente, ocorrido no sábado (12), no bairro Carandá Bosque, onde a jovem trabalha. Na ocasião, o homem teria tentado abraçá-la sem o seu consentimento durante uma compra no estabelecimento. A vítima se desvencilhou rapidamente e retirou o braço do suspeito.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem é cliente frequente da farmácia e costuma fazer ligações ao local apenas para perguntar se a jovem está trabalhando. Durante as visitas, dirige a ela supostos elogios que, conforme relatado, a deixam desconfortável e constrangida.

Após ter o gesto rejeitado pela atendente, o suspeito ainda a ameaçou, dizendo que poderia “mexer” em sua motocicleta por ela tê-lo tratado, segundo ele, com grosseria e falta de educação.

O caso segue sob investigação.