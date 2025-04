Feira Badauê: Inscrições estão abertas para expositores até 15 de abril, em Dourados

Objetivo do evento é valorizar a produção artesanal da região

A Feira Badauê, realizada em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, chega a sua terceira edição no dia 10 de maio, das 16h à meia-noite, no Ceper do II Plano, localizado na Rua Olinda Pires de Almeida, 2935, Vila Planalto. Expositores que queiram participar da feira poderão se inscrever até dia 15 de abril.

O evento surge com a proposta de valorizar a produção artesanal, a criatividade e a originalidade, movimentando a cena cultural douradense. As feiras são um espaço de celebração à economia criativa, reunindo diversos expositores que trabalham com peças feitas à mão, brechós, artigos sustentáveis e reciclados, além de comidas e bebidas artesanais.

“A ideia da Feira Badauê nasce da vontade de movimentar cada vez mais a economia criativa na cidade de Dourados. Produzir uma feira vai além da ideia de apenas realizar um evento, mas sim proporcionar uma experiência para a população, não só para artistas e artesãos, mas também para a comunidade de nossa cidade em geral”, diz o multiartista e produtor cultural Raique Moura, um dos idealizadores do projeto.

“Oferecer um lugar para o artesão, para o artista visual, para o pessoal da gastronomia, é uma oportunidade de mostrar para a população de Dourados que existe muita coisa boa aqui”, complementa.

Expositores

Os interessados devem preencher uma ficha, com link disponível nas redes sociais da feira. Conforme a produção, o preenchimento da ficha não garante a participação, e os inscritos passarão por curadoria, que busca os trabalhos que mais combinam com a feira. Os selecionados serão chamados via mensagem de WhatsApp.

Cada expositor será responsável pela sua estrutura, organização e vendas, com espaço de até 3x2m por expositor. Não será permitido a exposição de produtos no chão, e tendas serão apenas para praça de alimentação. A taxa de participação é de R$ 90 para segmentos sem uso de energia e R$ 110 para alimentação, que possui características próprias.

Carolina Rampi