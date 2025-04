Ingredientes e receitas de MS são estrelas em curta sobre o ‘Circuito Gastronômico’

Filme convida o público a mergulhar nos sabores que moldam a base da nossa culinária

Mato Grosso do Sul é conhecido por sua fauna e flora, mas seus ingredientes naturais únicos também são um espetáculo a parte. O curta-metragem do ‘Circuito Gastronômico de Campo Grande’m laçado na última semana, traz luz a receitas do Estado e retrata a produção de pratos realizados durante o evento.

A produção foi viabilizada a partir de recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secult (Secretaria Executiva de Cultura), e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

O filme convida o público a mergulhar nos sabores que moldam a base da culinária sul-mato-grossense, revelando a riqueza dos ingredientes típicos da região, ao acompanhar os pratos criados no evento “Circuito Gastronômico de Campo Grande”.

A idealizadora do evento, Márcia Marinho, relembra o que motivou a criação de um evento pioneiro. “Ele nasce com o objetivo de fomentar a gastronomia regional e os ingredientes regionais. Os restaurantes e seus chefs tiveram que colocar a criatividade em receitas com que tivessem algum dos ingredientes escolhidos por nossa curadoria. E foi um sucesso. Em 2023, primeiro ano em que realizamos o Circuito, estivemos em 60 restaurantes de nosso estado. No segundo, em 2024, tivemos o dobro de participantes”, relembra ela.

O projeto tem como propósito divulgar a diversidade gastronômica, resgatar memórias afetivas, estimular o turismo regional e valorizar o uso consciente dos recursos naturais e produtos locais. Ingredientes como o baru, pequi, guavira, queijo Nicola, carne de sol, sobá e mandioca, entre muitos outros, são apresentados em criações autênticas de chefs e cozinheiros de Campo Grande.

Para o produtor José Marques, a beleza da produção está em documentar o momento especial da história da gastronomia local. “Se pensarmos que três anos atrás quase não ouvíamos falar dos nossos ingredientes. No máximo, sabíamos do sobá e da sopa paraguaia. Hoje já conseguimos observar mais opções de pratos que tem nos ingredientes do cerrado o protagonista de sua receita. E muito dessa conquista desta conquista se deve à iniciativas como a do Circuito Gastronômico”, completa.

O curta nasceu a partir da vivência do diretor Caio Sakamoto Dias, que acompanhou de perto a evolução do Circuito Gastronômico desde sua criação. Idealizado por Márcia Marinho e José Marques, o Circuito é realizado anualmente e chega, em 2025, à sua terceira edição. O evento desafia restaurantes e seus chefs a criarem pratos autorais com ingredientes exclusivamente regionais, resgatando sabores tradicionais e reinventando a culinária local com criatividade e identidade.

Carolina Rampi