ASL realiza oficina ‘Literatura e Gramática’ com Ricardo Cavaliere

A oficina começa às 14h, no Curso de Letras da UEMS

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras realiza nesta quarta-feira (9) seu primeiro evento de abril, a Oficina Literária ‘o vínculo eterno entre a literatura e gramática’, com palestra do imortal da Academia Brasileira de Letras, Ricardo Cavaliere. A oficina será realizada às 14h, no Curso de Letras da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no José Abraão, com entrada gratuita.

Segundo Cavaliere, a palestra abordará a relação entre a arte literária e a disciplina gramatical, desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais. “Apesar das críticas, a literatura continua a ocupar lugar necessário na descrição da denominada norma-padrão, sobretudo devido a sua especial relevância como expressão maior das potencialidades da língua no plano estilístico”, destacou o imortal.

“A vinculação entre a literatura e a gramática, nos últimos decênios, tem sido objeto de crítica devido a possíveis inadequações, tais como o excessivo descompasso entre a língua literária”, completou Cavaliere.

O presidente da ASL, o acadêmico Henrique de Medeiros, afirmou que esse primeiro formato de evento “Oficina” que será ministrada – com a ABL – pode abrir novos projetos, inclusive buscando participação ainda maior de professores e estudantes junto à Academia. O evento faz parte do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”, realizado pela ASL em parceria com a Setesc – Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, pela Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Esse tema [‘O vínculo eterno entre literatura e gramática’] é um dos que mais interferem na questão dos próprios autores, na interpretação dos textos, na análise e na interferência e liberdade que se pode ter entre a língua e literatura em si. Essas questões são muito discutidas por professores, escritores e críticos literários. É um tema que sobre o uso da língua, na literatura, que é onde se estuda”, disse o presidente.

“Na literatura, por exemplo, ao mesmo tempo, em que se estuda gramática e se é levado a lidar com a norma — a gramática como algo quase matemático, com sua lógica, sua perfeição e a necessidade de ser mantida para preservar a língua pura—, a literatura, especialmente a poesia, permite certas liberdades linguísticas. Essa analise sobre o conflito entre os dois temas é uma discussão bonita de se ter e de se entender, ou mesmo discutir, poder ter um pouco mais de conhecimento em relação a essas questões que esse tema traz para a língua portuguesa”, completou.

ABL na ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras promove por mais um ano a parceria com a Academia Brasileira de Letras no projeto ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, com programação contínua até novembro.

Dentro da programação do projeto, a Academia realiza os Chás e Rodas Acadêmicas, com objetivo de reunir o público da educação e cultura do Estado, além da população externa, para difusão, estimulação e valorização educativa da leitura.

Ao longo de 2024 foram realizadas nove edições de Chás e Rodas Acadêmicas e quem não conseguiu acompanhar teve a oportunidade de conferir de forma online e gratuita, por meio dos vídeos disponibilizados pela própria academia em seu site oficial. O presidente da ASL avaliou que o projeto teve grande repercussão no último ano, o que reflete no aumento do interesse da população em eventos literoculturais. “Educação, cultura, leitura, iniciativas que são objetivos da ASL e fazem a diferença no desenvolvimento e comportamento do ser humano”, avaliou Henrique.

Para Henrique, a disponibilização em vídeo das palestras possibilita a todos os interessados um acesso fácil ao conteúdo, com temas de interesse para a cultura. “Termos conseguido colocar isso editado e disponibilizado em vídeo para a população, de um modo geral, é algo muito bom em função do acesso e da facilidade de fazer com que elas fiquem atemporais. As palestras possuem temas muito interessantes, expostos durante o ano de 2024, tanto dos acadêmicos, dos imortais da Academia Brasileira que vieram, como também dos imortais aqui de Mato Grosso do Sul, que participaram homenageando ícones da nossa cultura estadual, e que são muito importantes também para que as pessoas conheçam, não se esqueçam delas, e que elas continuem servindo como exemplos para a nossa cultura, para a nossa educação, para o nosso estado”, destacou Medeiros.

As palestras podem ser acessadas no endereço acletrasms.org.br/videos.

Ricardo Cavaliere

O imortal da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras (ABL) é graduado e licenciado no curso de Letras (português/inglês) e graduado em Direito, ambos os cursos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obteve o título de mestre em Língua Portuguesa e de doutor em Língua Portuguesa-Letras Vernáculas pela mesma Universidade. Sua ênfase é na descrição do português e na historiografia dos estudos linguísticos, na área de Letras e Linguística. Atua na Universidade Federal Fluminense no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. Também é membro da Academia Brasileira de Filologia e possui experiência como conselheiro no Real Gabinete Português de Leitura (possui o título de Grande Benemérito). É, ainda, conselheiro do Liceu Literário Português.

Destacam-se, entre suas obras, os títulos “Fonologia e morfologia na gramática científica brasileira” e “Pontos essenciais em fonética e fonologia”. Entre os seus prêmios obtidos, destacam-se a medalha do Mérito Filológico da Academia Brasileira de Filologia e o Prêmio Celso Cunha da União Brasileira de Escritores. Assina mais de uma centena de trabalhos acadêmicos em sua especialidade, entre eles “Palavras denotativas e termos afins: uma visão argumentativa” e “A gramática no Brasil: ideias, percursos e parâmetros”. É membro de diversas associações nacionais e internacionais, entre elas a Société de Linguistique Romane, a Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas e a Associação Brasileira de Linguística.

Serviço: A Oficina Literária ‘O vínculo eterno entre literatura e gramática’, ministrada por Ricardo Cavaliere, será realizada nesta quarta-feira (9), às 14h, na UEMS José Abrão, avenida Dom Antônio Barbosa, 4155. Entrada franca, evento presencial, traje esporte

Por Carolina Rampi