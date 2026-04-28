FCMS divulga edital com seleção e apoio específico para o setor audiovisual do Estado

Iniciativas fortalecem a produção, a circulação e a exibição do audiovisual sul-mato-grossense com recursos da PNAB

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) tornou público nesta segunda-feira (27), edital que concederá apoio financeiro para participação de obras audiovisuais em festivais e mostras de cinema no Brasil ou exterior, seleção de filmes para o Rota Cine, Mostras do MIS (Museu da Imagem e do Som) e TV Educativa e seleção de curtas de animação para ações formativas.

O apoio financeiro é destinado a agentes culturais audiovisuais sul-mato-grossenses com iniciativas que promovam o intercâmbio cultural audiovisual e a difusão de temas e expressões artísticas, abrangendo ações que, em razão de sua sazonalidade, peculiaridade, transversalidade ou ineditismo, possuam ou não vínculo institucional previamente definido com a FCMS.

O valor do apoio financeiro, concedido a título de bolsa cultural, será fixado de forma individual, para cada produto audiovisual, independentemente do destino e do período de permanência, conforme os seguintes parâmetros: 1 – R$ 10.000,00 (dez mil reais) para festivais e mostras localizados no Estado de Mato Grosso do Sul; 2 – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para destinos em outros Estados brasileiros; e 3 – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para destinos internacionais.

Poderá inscrever-se no edital qualquer agente cultural residente e atuante em Mato Grosso do Sul há, no mínimo, dois anos, que desenvolva atividades culturais passíveis de intercâmbio no Brasil ou no exterior.

Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para pessoas negras; pessoas indígenas; pessoas com deficiência.

As inscrições estarão abertas das 8h do dia 28/04/2026 até as 17h do dia 19/05/2026, observando o horário oficial de Mato Grosso do Sul. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://editaisms. prosas.com.br/, onde estarão disponíveis todas as informações, documentos e orientações necessárias.

Para a coordenadora da Pantanal Film Commission, Ana Ostapenko, o edital representa um avanço inédito na política audiovisual do Estado. “Esse edital inaugura um novo momento para o audiovisual sul-mato-grossense porque, pela primeira vez, há um investimento estruturado e específico para a circulação das nossas obras em festivais e mostras, dentro e fora do país. Trata-se de uma iniciativa estratégica que não apenas apoia financeiramente os realizadores, mas também reconhece a importância da presença do Mato Grosso do Sul em circuitos de difusão e intercâmbio cultural. É um movimento que rompe com a lógica tradicional de fomento e coloca o nosso audiovisual em diálogo direto com o Brasil e o mundo, fortalecendo a identidade cultural do Estado e ampliando suas possibilidades de inserção no cenário internacional.”

Rota Cine

A fundação também publicou que, por meio de recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), selecionará obras audiovisuais, finalizadas desde 2023, para exibição nos projetos Rota Cine, mostras semanais do Museu da Imagem e do Som, exibição no canal de TV da Rede Educativa de MS bem como em emissoras de TV locais.

Cada projeto selecionado deverá oferecer, como contrapartida social, uma atividade de difusão cultural, gratuita e aberta ao público, destinada a crianças, jovens, educadores, agentes culturais ou público em geral, conforme proposta apresentada pelo proponente no momento da inscrição.

O valor total destinado à execução do presente processo seletivo é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma de bolsa cultural, destinado a custear despesas relacionadas ao intercâmbio cultural previsto no edital.

O valor a ser repassado aos aprovados é de: R$ 2.500,00 para obras audiovisuais de curta-metragem (20 vagas); R$ 5.000,00 para obras audiovisuais de longa metragem e seriadas (10 vagas). Serão selecionados 30 (trinta) projetos, conforme os critérios de avaliação e ações afirmativas estabelecidos no edital.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico entre os dias 8h do dia 28/04/2026 até 19/05/2026 às 17h, no endereço https://editaisms.prosas.com.br/, onde estarão disponíveis todas as informações, documentos e orientações necessárias.

“A publicação deste edital representa um avanço estratégico para o fortalecimento do audiovisual sul-mato-grossense, ao ampliar as janelas de exibição e garantir que obras produzidas no estado circulem em diferentes espaços, como o Rota Cine, o MIS e a TV Educativa. Mais do que apoiar financeiramente, essa iniciativa promove visibilidade, formação de público e valorização dos nossos realizadores. Ao estimular também a contrapartida social, o edital cria um ciclo virtuoso de difusão cultural, aproximando ainda mais o audiovisual da população e consolidando Mato Grosso do Sul como um território ativo na cadeia produtiva do setor”, destaca Ana.

Animação e ações formativas

Ainda no edital publicado nesta segunda-feira (27), a FCMS deverá selecionar projetos de curtas de animação inéditos, com duração de um a cinco minutos, na categoria de fomento, com o objetivo de incentivar as diversas manifestações culturais do setor no Estado, promovendo a difusão, a formação, a circulação e o acesso a atividades culturais diretamente relacionadas.

Cada projeto selecionado deverá oferecer uma ação formativa no campo do audiovisual, gratuita e aberta ao público, com carga horária mínima de 12 horas, podendo consistir em oficina, workshop, palestra técnica, mentoria, laboratório criativo ou atividade equivalente, desde que relacionada aos temas e práticas do setor e pelo menos uma exibição pública gratuita, conforme proposta apresentada pelo proponente no momento da inscrição.

Serão selecionados cinco projetos no segmento de audiovisual, produção de curta de animação (1 a 10 min), no valor de R$ até R$ 100.000,00 (cem mil reais) por projeto proposto, Serão contemplados cinco projetos, totalizando o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados à execução do Edital.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico entre os dias 28/04/2026 até 19/05/2026, no endereço https://editaisms.prosas. com.br/, onde estarão disponíveis todas as informações, documentos e orientações necessárias.

Por Carolina Rampi

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