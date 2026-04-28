Com mais de 10 milhões de seguidores, Theodoro vem a Campo Grande para ‘Talk com o Théo’ em setembro

O influenciador Felipe Theodoro, conhecido nas redes sociais como Théo, estará em Campo Grande para uma palestra que mistura bom humor, experiências pessoais e reflexões sobre carreira e vida. Com mais de 10 milhões de seguidores, ele apresenta o “Talk com o Théo” no dia 2 de setembro, às 20h, no Palazzo Murano.

O criador ganhou destaque nacional durante a pandemia e, desde então, se consolidou como um dos nomes mais populares da internet. Em 2025, entrou para a lista “Forbes Top Creators” e também foi eleito o melhor influenciador por voto popular no Icon Awards.

Na palestra, Théo compartilha histórias da própria trajetória, incluindo o período em que trabalhou no varejo antes de crescer nas redes sociais. A proposta é falar de forma leve sobre desafios, recomeços e a ideia de “feliz no simples”, conceito que costuma abordar em seus conteúdos.

Os ingressos estão à venda desde o dia 24 de abril. Os valores variam de R$ 160 a R$ 250 (inteira), conforme o setor, com opção de meia-entrada.

A compra pode ser feita pela internet no site: www.pedrosilvapromoções.com.br ou no estande do Pedro Silva Promoções no Comper Jardim dos Estados (ao lado da O Boticário); horário de atendimento é segunda a sábado das 13h às 18h30. A classificação é de 10 anos.