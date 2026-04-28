Rota Bioceânica prepara início do asfalto em trecho no Chaco paraguaio

A obra do Lote 3 da Rota Bioceânica, no oeste do Paraguai, entra na etapa que antecede a pavimentação. A próxima fase do cronograma prevê o início da aplicação do asfalto no trecho entre Colonia Austria’i e Cruce Don Silvio, na rota PY12, em Mariscal Estigarribia.

Com cerca de 30% de execução, a obra está na fase de preparação da base da rodovia, passo anterior à pavimentação. O aterro, que sustenta o pavimento, atinge 95% em todo o segmento, enquanto o subleito tratado com cal chega a 72%.

A sub-base de solo cimentado soma 40 quilômetros executados. A base granular estabilizada começou a ser implantada e já cobre quatro quilômetros. A preparação do traçado incluiu ainda 55 quilômetros de desmatamento e limpeza da faixa de domínio.

Entre os quilômetros 215 e 254, seguem as obras de drenagem e de passagens para fauna, com 85% de execução. As estruturas fazem parte das exigências ambientais do projeto e acompanham a implantação da rodovia ao longo do trecho.

As equipes estão distribuídas em quatro frentes de trabalho. O canteiro reúne cerca de 180 trabalhadores, entre contratados diretos e subcontratados, sendo 8% provenientes de comunidades locais e grupos indígenas da região.

As chuvas recentes exigiram reforço na proteção da base já executada. A empresa responsável, CDD Construcciones SA, mantém protocolos operacionais para preservar a estrutura e garantir condições de circulação.

Como alternativa de acesso, a orientação é utilizar o trajeto que parte de Infante Rivarola, passa por Picada Lóbrego e segue até Cruce Don Silvio, onde há equipamentos permanentes para atendimento aos usuários.

As vias de serviço vinculadas ao lote, que somam 55 quilômetros, seguem em manutenção e devem ser restauradas após o período de chuvas. A empresa disponibiliza atendimento pelo telefone (0982) 858-692 para dúvidas, registros e solicitação de assistência.

MS-355 vai ligar Terenos à Rota Bioceânica

Enquanto o corredor avança no Paraguai, o governo de Mato Grosso do Sul iniciou a implantação e pavimentação da rodovia MS-355, em Terenos.

A obra integra um pacote de R$ 2,3 bilhões financiado pelo BNDES. Na MS-355, são R$ 230,4 milhões para pavimentar 53,9 quilômetros, ligando Terenos a Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, com passagem pela Colônia Cascavel.

O traçado encurta em cerca de 30 quilômetros a ligação entre Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti e atende ao escoamento da produção agropecuária. Segundo o governador Eduardo Riedel, a rodovia passa a compor um novo eixo de integração.

“Ao terminar essa obra, ligaremos Campo Grande a Nioaque por outro eixo, formando esse acesso à Rota Bioceânica e potencializando as exportações”, afirmou.

Por Djeneffer Cordoba

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