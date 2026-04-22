Pai de recém-nascido encontrado morto dentro de lixeira se apresenta na delegacia em Ponta Porã

Um jovem compareceu na delegacia de Ponta Porã, na manhã desta quarta-feira (22), e se apresentou como o pai do recém-nascido encontrado morto dentro de uma lixeira no bairro Vila Planalto. O caso veio à tona na madrugada de terça-feira (21), na rua Vasco da Gama.

Segundo informações do site local Ponta Porã News, o rapaz decidiu procurar a polícia após tomar conhecimento do caso e não conseguir localizar a ex-namorada, que estaria grávida e não foi mais vista nas últimas horas. Ele foi ouvido pelas autoridades, que continuam apurando o caso.

O corpo do bebê foi localizado por trabalhadores da coleta de lixo. A criança estava enrolada em um casaco com vestígios de sangue. A peça foi recolhida e encaminhada para análise pericial, podendo auxiliar na identificação dos responsáveis.

Ainda conforme apurado, o recém-nascido era do sexo masculino e pesava cerca de 4,2 quilos, com indícios de que teria nascido com boas condições de saúde.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde permanece até a conclusão das investigações.

A ocorrência foi registrada como infanticídio, crime previsto no artigo 123 do Código Penal Brasileiro, que trata da morte do próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. A pena prevista varia de dois a seis anos de detenção.