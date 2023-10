5º Torneio de Pesca do Rio Amambai está com inscrições abertas

O evento acontece no dia 22 de outubro em Naviraí

O 5⁰ Torneio de Pesca Amadora do Rio Amambai está com inscrições abertas e podem ser realizadas na sede da GEDEC ( Gerência de Desenvolvimento Econômico e da Fundação de Cultura ou na JHF assessoria. O evento é realizado pela Prefeitura de Naviraí e possui vagas limitadas. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Modalidades e Premiação

O torneio é realizado pelas modalidades de maior peixe de couro e maior peixe de escama. Cada equipe apresentará para a comissão de avaliação um exemplar para cada modalidade, conforme determina o regulamento. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados:

1º lugar – R$ 1.000,00 (mil reais)

2º lugar – R$ 700,00 (setecentos reais)

3º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais)

Haverá show do Grupo Tradição, que acontecerá no Pesqueiro Santa Maria, onde será realizada a premiação. Também ocorrerá o Torneio de Pesca Mirim, destinado a crianças de 03 a 12 anos.

A entrada para o evento será um quilo de alimento não perecível, com a finalidade de contribuir para ações sociais.

