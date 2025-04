“Um Filme Minecraft” chega aos cinemas com Jason Momoa, Jack Black e grande elenco

Longa famosa da saga de games promete muita ação e boas risadas

Para os fãs de games hoje é um dia de festa. Estreia em todos os cinemas de país “Um Filme Minecraft”, a primeira adaptação live-action para os cinemas do jogo mais vendido de todos os tempos, Minecraft. O longa é dirigido por Jared Hess e roteirizado por Peter Sollett e Allison Schroeder.

Neste universo onde a criatividade não só proporciona diversão como também é vital para a sobrevivência, quatro indivíduos desajustados — Garrett arrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) — são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível, Steve (Jack Black). Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real.

Crítica especializada

As primeiras impressões sobre o filme já estão circulando nas redes e são bem positivas. O filme de Minecraft ainda não está ranqueado em agregadores, como o Rotten Tomatoes ou IMDB, mas diversos jornalistas já tiveram a oportunidade de prestigiar a produção antecipadamente. Muitos deles afirmam que o longa é uma adaptação “insanamente maluca”, “exagerada” e “genuinamente divertida”.

“O filme de Minecraft está destinado a ser um clássico cult, assim como Napoleon Dynamite e Nacho Libre se tornaram. Jared Hess (diretor) infunde sua criatividade excêntrica, estranha, exagerada, aleatória, estúpida e, no geral, idiota em Minecraft. Pode não ser um bom filme… mas é um filme divertido”, disse o jornalista Zack Pope.

Em publicação no X (antigo Twitter), Chris Killian, do ComicBook.com, não poupou elogios ao filme de Minecraft, afirmando que a produção está “destinada a ser um clássico cult”. “Bem, parece que os fãs darão boas risadas na sala de cinema — e com Jack Black no elenco, isso era o mínimo, não é mesmo?”. Ele ainda complementa. “Não sou um jogador de Minecraft, mas sou fã de Jared Hess — e o filme é como um sonho febril estranho e peculiar, que diabos. Jack Black é tão desequilibrado quanto você esperaria, mas Jason Momoa é hilário como um jogador fracassado que se leva muito a sério, disse Chris Killian.

Já o youtuber John Dotson, que não parece ter tido uma experiência tão próxima do jogo, também ficou satisfeito com a diversão maluca e “assumidamente estúpida” do filme de Minecraft.

Universo Minecraft: do jogo ao cinema

Com mais de 300 milhões de unidades vendidas até 2023, Minecraft solidifica seu lugar como o jogo mais vendido da história dos videogames. O jogo é famoso por oferecer aos jogadores liberdade para moldar mundos, construir estruturas e definir comportamentos dentro do jogo. Dados de 2023 apontam que o jogo mantinha 141 milhões de jogadores ativos por mês, de crianças a adultos. De acordo com a Microsoft, o jogador médio de Minecraft é um homem de 24 anos e o Brasil é o segundo país com maior acesso ao minecraft.net, atrás apenas dos Estados Unidos. Além disso, as atualizações constantes e a vasta comunidade online contribuem com o crescimento do jogo, conquistando novos públicos a cada ano. Para aqueles que buscam uma experiência de jogo mais imersiva, há, inclusive, servidores dedicados com desempenho para Minecraft.

Agora, com o lançamento de “Um Filme Minecraft”, assim como a série animada da Netflix, Minecraft junta-se a outros jogos que foram adaptados para as telas, como “Fallout” e “Tomb Raider” (Amazon), “Halo” (Paramount+), “The Last of Us” (HBO), “Resident Evil”, “Castlevania” e “The Witcher” (Netflix).

“Um Filme Minecraft” está em cartaz em todos os cinemas e a classificação indicativa é para maiores de 10 anos.

Marcelo Rezende

