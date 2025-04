Difusora Pantanal celebra status de ‘Rádio do Agro’ com artistas regionais na Expogrande

Rádio traz baile tradicional ‘carapé’ e arroz carreteiro na Arena Difusora com entrada franca

A 85ª edição da Expogrande, que tem início hoje, 3 de abril, e vai até o dia 13, promete ser uma verdadeira celebração da cultura agropecuária e regional de Mato Grosso do Sul. Com o tema “Unindo a história do agro com as suas”, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo shows nacionais, palestras, leilões e exposições.

Uma das grandes novidades desta edição é o estande da Arena Difusora, promovido pela Rádio Difusora Pantanal, que, sob a liderança dos diretores Robson Gatti e B. de Paula, trará uma série de atrações regionais durante todos os dias do evento. Caracterizado pelo estilo Carapé, o espaço se tornará ponto de encontro para quem deseja vivenciar a cultura local, com destaque para os tradicionais bailes, que celebram o ritmo alegre e autêntico do estado.

O estande da Arena Difusora, será palco de apresentações musicais durante todos os dias do evento. Na abertura, no dia 3 de abril, os visitantes poderão conferir shows de João Lucas & Walter Filho, Luis Goiano & Girsel da Viola e Os Primos. Já no dia 4, o público poderá prestigiar Ecos do Pantanal e João & Santhiago. No dia 5 de abril, será a vez de Marlon & Maciel com o Grupo Trem Pantaneiro, Patricia & Adriana e Fred & Victor.

No dia 6 de abril, o palco será tomado por Heloá Nantes, o Grupo Zincaro, O Rei do Bala e Zé Carrilho com o Grupo Baile Bom. Para completar a experiência, todos os visitantes da Expogrande e que passarem pelo stand poderão saborear um delicioso carreteiro, servido gratuitamente para as primeiras 400 pessoas que chegarem a partir das 18h40.

No dia 9 de abril, o palco será dominado pelo Grupo Pantaneiro; no dia 10, será a vez de Belchior, Ronaldo Viana, João Haroldo & Betinho. Já no dia 11, Eco do Pantanal e Alex & Yvan se apresentam, e no dia 12, Fábio & Junior, Hermerson Negão e Renato Pacheco animam o público. As apresentações musicais começam às 20h e seguem até 00h30. O evento terá apresentação de Jean Potencia como mediador e Pamela Mourão na colaboração.

Raízes Mantidas

A Difusora Pantanal está pela terceira vez consecutiva na Expogrande, mas, desta vez, a presença da rádio no evento é ainda mais especial. Ao longo dos anos, o estande da emissora evoluiu significativamente. Se, no começo, a Difusora se limitava a um pequeno espaço, agora a novidade é a Arena Difusora, um ambiente que visa prestigiar e valorizar a música regional.

Em entrevista ao “Jornal O Estado”, Robson Gatti, um dos diretores da Rádio Difusora Pantanal, explicou as mudanças na participação da rádio na Expogrande. Anteriormente, a emissora participava com um estúdio montado na exposição, onde os locutores se reuniam e transmitiam a programação ao vivo. Neste ano, a rádio decidiu inovar.

“Na edição passada, nosso estande funcionava ao vivo, com os locutores fazendo os programas diretamente de dentro da Expogrande. Este ano, optamos por criar a Arena Difusora, atendendo à demanda do público. Reunimos o que há de melhor na música regional, e, o mais importante, sem cobrar entrada. O rádio sempre foi sobre interação com o público, e nossa presença aqui não tem foco financeiro”, afirmou Gatti.

Para a seleção dos artistas regionais, a vontade era de trazer todos, mas a curadoria foi feita com base na trajetória dos artista, quem já vem construindo uma carreira longa e já construiu seu público. “Não conseguimos colocar todos os artistas que gostaríamos, então optamos por trazer aqueles que já estão mais consolidados na carreira e têm nome”, explicou.

Baile Carapé e Carreteiro

O Baile Carapé é uma das grandes novidades no estande e um resgate importante da cultura local, que estava ausente há algum tempo na exposição. O Carapé, que acontece apenas no domingo à tarde, é um baile de música dançante, com destaque para o “baileiro”, um estilo musical típico da região.

“Faz tempo que a exposição não tinha o Carapé e o presidente da Acrissul está fazendo uma gestão inovadora, resgatando a nossa cultura na Expogrande, puxando todo mundo para dentro, conversando com todos. O Carapé é um baile de música dançante a tarde. É baileiro que toca, é uma magia, mantém viva a cultura do Estado, resgata uma história para os jovens”, afirma.

A Rádio Difusora Pantanal preparou uma surpresa especial para os visitantes da Expogrande: um delicioso carreteiro, feito em uma churrasqueira exclusiva adaptada em um trator Massey Ferguson 275, em parceria com Vanderley Ortega. O prato será preparado com mais de 100 quilos de arroz e charque, com capacidade para servir de 300 a 350 pratos por dia.

O trator, adaptado para funcionar como churrasqueira, tem capacidade para assar de 80 a 100 kg de carne por mês. Utilizado tanto para defumação quanto para assados, o equipamento garante um tempo de preparo de 12 a 14 horas, proporcionando uma experiência única de sabor e tradição.

“Este equipamento é único, não foi retirado de um motor e transformado em churrasqueira; ele foi projetado e criado exatamente para esse propósito. Além disso, pode ser utilizado em outros eventos, oferecendo uma experiência única de defumação e assados. O trator conta também com um fogão de lenha, utilizado tanto para a defumação quanto para garantir a qualidade e o sabor dos pratos”, explica Vanderley.

As expectativas para o público que frequentará o estande são altas, com a proposta de tornar a cultura de Mato Grosso do Sul acessível e democrática para todos. O evento oferece uma programação diversificada, onde todos os visitantes podem participar do Carapé, dançar, saborear um carreteiro e vivenciar a cultura local de forma gratuita e divertida.

“A estimativa de público é sempre incerta, mas nosso objetivo é aproximar ainda mais a rádio do público presente na Expogrande. Queremos interagir e fazer com que todos se sintam parte do evento. Esperamos agradar a todos e recebê-los de braços abertos. Na exposição, somos todos parceiros. Teremos ainda o Cural 67, Tendel, Old Sheep, Fazenda Churrascada, todos acreditando e investindo no sucesso do evento”, finalizou Robson Gatti.

A rádio que não para

A Rádio Difusora Pantanal, uma das mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, tem suas raízes firmemente plantadas na história do estado. Fundada em 1939, a emissora foi a primeira a operar em Campo Grande e, após a divisão do estado, se tornou referência em toda a região. A rádio iniciou suas transmissões no AM, conquistando rapidamente seu público. Com a migração para o FM, a Difusora Pantanal passou a oferecer uma programação que misturava inovação com tradição, mantendo a essência do AM, mas adaptando-se à nova plataforma.

Em vez de adotar a fórmula padrão de programação eclética, comum em muitas rádios FM, a Difusora Pantanal seguiu um caminho diferente. A ideia era manter a linguagem humanizada e acolhedora que a caracterizava, o que resultou em uma programação que incluía desde o sertanejo raiz e o “modão” até mensagens diretas aos ouvintes. “O locutor manda um abraço, coloca o telefone no ar, criando uma conexão íntima e pessoal com a audiência”, explica B di Paula, sócio-diretor da rádio.

Essa proposta foi abraçada de imediato pelos ouvintes, especialmente os do interior, que se sentiram representados pela estação. Ao longo do tempo, a Difusora Pantanal se consolidou como a “rádio do Agro”, mantendo a proximidade com o público rural e se tornando um símbolo de uma comunicação genuína e de qualidade. A rádio não é apenas um meio de transmissão de música, mas um elo entre a cultura do campo e a cidade, unindo gerações e mantendo viva a tradição sertaneja.

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.