Residência artística de dança em MS, ‘Toró’ está com inscrições abertas

Projeto visa fomentar arte e dança no Estado com mentores profissionais

Está aberto o período de inscrições para participar da primeira residência artística proposta em Mato Grosso do Sul, intitulado “Toró”. Essa iniciativa integra-se ao Programa Plataforme-se, cujo objetivo primordial é proporcionar um espaço para dançarinos explorarem novas oportunidades e expandirem sua liberdade artística.

O concurso visa selecionar seis propostas provenientes de estudantes e artistas da dança do estado de MS. Os escolhidos terão a oportunidade de participar de um processo de desenvolvimento artístico de dois meses em Campo Grande. Este processo será conduzido pelos artistas Janaína Lobo, do Piauí, e Neemias Santana, da Bahia.

A proposta do projeto busca fomentar a criação de trabalhos artísticos originais, tanto individuais quanto em colaboração, os quais serão apresentados ao término da residência. Essas criações serão compartilhadas com o público através de uma mostra, na qual cada residente terá a oportunidade de expor seu processo criativo. Os artistas mentores convidados também estarão presentes para enriquecer esse momento de compartilhamento e celebração artística.

O projeto recebe o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais (FIC/MS), da Fundação de Cultura de MS (FCMS) e do Governo do Estado.

Sobre o projeto

“Toró” é a primeira residência artística de Mato Grosso do Sul sob o programa Plataforme-se. Este programa, concebido em 2017, não apenas visa enriquecer o repertório dos dançarinos, mas também explorar suas performances diante das câmeras, como eles dialogam com seus corpos e como interagem com o ambiente urbano que os cerca.

Janaína Lobo Gonçalves, uma das mentoras do projeto, é também coreografa, bailarina, professora, produtora e gestora cultural. Para o Jornal O Estado, a dançarina explica que a seleção dos convocados será realizado por ela e Neemias Santos em parceria com a equipe do projeto. Em seguida serão realizados encontros online a distância e, logo em seguida, acompanhamentos presenciais. “A gente tem dez dias de acompanhamento presencial na reta final do projeto até a apresentação deles, das amostras de processo. Teremos um acompanhamento on-line no início e depois um acompanhamento mais intensivo presencial”, explica Janaina.

A produtora afirma sobre o objetivo central do programa que tem em vista apoiar o cenário local dos artistas do Estado, a partir de um projeto que propõe acompanhamento para poderem desenvolver seus trabalhos. “Visamos contribuir com mais projetos para que virem futuros espetáculos e performances. E que esses trabalhos também possam colocar esses artistas em circulação e em troca com outros artistas. Isso possibilita que a dança do Estado se desenvolva. Fomentar a dança a partir deste projeto, é oportunidade para trabalhos ganharem autonomia e vida própria para existir no mundo.”

Durante a execução do projeto, também será produzido um jornal interativo que documentará os processos dos residentes selecionados. Serão impressas 100 cópias do jornal, que serão distribuídas gratuitamente em diversos locais de formação do estado, como bibliotecas e universidades. Além disso, uma versão online em PDF estará disponível no site do Plataforme-se, e uma versão auditiva será disponibilizada no Spotify como uma iniciativa de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

“Esses jornais interativos são peças fundamentais para o cenário da dança brasileira, especialmente considerando que a área ainda carece de uma vasta bibliografia. Portanto, são essenciais para preservar a memória, promover a reflexão e divulgar o trabalho dos artistas.”

Projetos como Toró, são importantes para a fomentação, as artes e são ricos para a cultural regional do Estado. Janaina afirma que no contexto brasileiro, esse processo de distribuição se faz necessário atualmente.

“No Brasil e de mundo acompanhamos muita destruição da e da arte. Então esse tipo de projeto ele semeia a arte. Ele está ali na base. Então, acho que eles são muito importantes para gente voltar a ter uma produção rica, diversa. Esperamos conseguir que o público dialogue com as obras dos artistas a partir de conversas, dinâmicas e apresentações que estaremos criando e desenvolvendo durante o programa”.

Inscrições

O processo de seleção dos artistas está sendo conduzido por meio de uma convocatória, na qual as regras de participação, bem como as condições oferecidas aos interessados, como espaço de trabalho, duração do projeto e apoio financeiro para o desenvolvimento de suas investigações, estão especificadas. As vagas estão distribuídas igualmente, com 50% destinadas a artistas/estudantes da capital e 50% para artistas/estudantes do interior de Mato Grosso do Sul.

As inscrições estarão abertas até o dia 12 de abril. O período de avaliação e seleção das propostas ocorrerá entre os dias 13 e 28 de abril. No dia 29 de abril, serão divulgadas as propostas selecionadas. Os encontros online serão realizados entre 01 de maio e 05 de junho, enquanto os encontros presenciais e a exposição dos processos acontecerão de 08 a 17 de junho.

Para obter mais informações e realizar sua inscrição, basta acessar o site www.plataformese.com.br. Para outras dúvidas, você pode entrar em contato através do Instagram @plataformese.

Por Amanda Ferreira

