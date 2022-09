Candidato para Deputado Federal, “Tatão” defende o agro e soluções econômicas

O empresário Victor Eugênio “Tatão”(MDB) disputa uma vaga na Câmara dos Deputados defendendo a bandeira do agronegócio e também da infraestrutura e o empreendedorismo. Tatão tem a consciência financeira do Estado e enxerga investimentos que beneficie um futuro próximo. O número do candidato é 1551.

Victor defende os interesses da iniciativa privada, da classe empresarial, comercio varejistas, logistas, atacadistas. “A carga tributaria no Brasil é gigante e virou um peso absurdo nos ombros do empreendedor brasileiro.”

“Inevitavelmente, o próximo Congresso Nacional terá que se debruçar na pauta fiscal, ela está beirando 46% do PIB nacional. É um peso gigante para o brasileiro, se não reduzir e for mais justa, a tendência é que aumente o distanciamento social entre os ricos e pobres”, avalia.

Agronegócio e agricultura familiar

Victor se diz muito próximo de lideranças do agronegócio e da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul). “Com a Tereza Cristina indo para o Senado Federaç, nossa categoria entendeu que devo repor essa cadeira de deputado para lutar pela categoria.”

“O agronegócio já sofre muito com as temporadas, seja na geada ou na seca, e os produtores rurais não têm acesso ao financiamento público de irrigação, por exemplo. O que é totalmente possível, desde que encontre recursos. A minha sugestão é que seja embutido 1,5% nas loterias federais do Brasil. ”

“Esse volume é o suficiente para financiar a irrigação no Brasil. Se conseguirmos implementar isso, iriamos diminuir as perdas nas safras. Além disso, não podemos ainda admitir pontes de madeira nas estradas”, defende Victor.

Caso eleito, Tatão também pensa em estimular a agricultura familiar do Estado. “Existem diversas situações de pequenos produtores que, se recebesse investimento, poderia custear ou diminuir a importação de diversos alimentos, o custo de frete, além de realizar uma grande geração de emprego, pelo menos nas grandes cidades de Mato Grosso do Sul.”

“Hoje, o que Campo Grande consome de frutas, legumes, verduras, cerca de 80% é importado de outros estados, como, por exemplo, do Paraná e São Paulo. Chega ao ponto de ser incompreensível, como uma região com tanta terra ao redor ainda importar tanto.”

IPVA em veículos utilitários e ICMS do diesel

O candidato do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) conta estar conversando muito com o candidato a Governo do Estado de MS, André Puccinelli (MDB) a respeito do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em carros utilitários.

“O IPVA na época do André era de 1,5%, e agora está em 3,5%. Isso para o produtor é um peso a mais nas suas despesas. Conversamos também sobre a redução do ICMS do diesel, redução da energia elétrica rural, aplicação melhor do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), para auxiliarmos o governo do Estado, que torcemos que seja o André Puccinelli.”

Biografia

Durante a entrevista, Victor relembra que seu pai ocupou a vida pública durante 47 anos. Com o mesmo nome, Victor Eugênio foi vereador e também secretario do Estado. “Durante 32 anos, ele também foi secretario particular do ex-presidente Jânio Quadros. Essa amizade foi tao forte que ele acabaram virando compadres, inclusive ele que me batizou na igreja católica.”

Nessas eleições, o Tatão quer desmistificar a conversa de que o agronegócio lucra muito e que o produtor rural está cada vez mais rico. "Também gostaria de esclarecer que não é o produtor rural que pratica os preços dos alimentos. O preço dos alimentos é uma política econômica governamental e de demanda externa, de demanda e procura."