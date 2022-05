Confira os eventos culturais da Capital nesta semana

Nesta semana, a Capital está fervendo com uma série de eventos culturais na região central, todos gratuitos para a população. Os eventos são, a Quarta e a Quinta Cultural, como parte do Festival Gastronômico e Musical Descubra CG, e ainda o Sextou na Praça.

O evento de hoje (11), é na Feira Central, a partir das 19h30, os visitantes do local vão curtir o show do cantor e instrumentista João Benitez, conhecido no cenário de slowcore e rock alternativo da Capital.

Amanhã (12), na Quinta Cultural, Júnior Rodrigues leva uma mistura de estilos para a Praça dos Imigrantes. Músico profissional há cerca de 12 anos, ele costuma se apresentar como vocalista de uma banda baile e toca sucessos nacionais e internacionais de pop rock, sertanejo e MPB. O show está programado para começar às 19h.

A Banda Mestre vai animar a galera que passar pela Praça Ary Coelho, no Sextou na Praça (13). Logo após encerrar o expediente, a partir das 18h30, para começar o final de semana da melhor forma.

O grupo formado por quatro integrantes, foi criado em 2010 e sempre manteve o foco em proporcionar uma boa música aos campo-grandenses, com muito pop, blues e rock.

Os eventos culturais são organizados pela Prefeitura de Campo Grande e parcerias.

