Empresa abre inscrições bolsas de estudo de intensivão de tecnologia

Inscrições vão até o dia 27 de maio; melhores alunos poderão ser contratados

A empresa de tecnologia e inovação TQI, está com inscrições abertas no Bootcamp TQI Fullstack Develope. Estão sendo disponibilizadas 20 mil bolsas de estudo. O intensivão tem destinado oportunidades para quem deseja se aventurar no mercado de Tecnologia da Informação ou para profissionais da área que queiram mudar de profissão.

O bootcamp – ou treinamento intensivo – da tem como foco as tecnologias Java, ReactJS e Springboot. Até julho, os inscritos passarão por cursos, desafios de código e projeto e mentorias. O objetivo da bolsas de estudo é formar desenvolvedores ainda mais preparados para o mercado de trabalho. O conteúdo do curso gratuito será aplicado de forma remota.

Os inscritos terão acesso a 125 horas de experiências educacionais e desafios práticos focados em linguagens como HTML, CSS, JavaScript e ReactJS para front-end; e Java para back-end. Quem concluir todas as etapas com boas notas poderá ser contratado pela TQI. O bootcamp é realizado em parceria com a plataforma de educação em tecnologia e recrutamento DIO. Mais informações e o formulário de inscrição podem ser conferidos no site do desafio.

"Os estudantes serão capacitados para lidar, ao mesmo tempo, com o front-end e o back-end de uma aplicação, mesmo que os dois pontos utilizem tecnologias e linguagens diferentes. Além disso, também terão noções de banco de dados e introdução à Quality Assurance (QA) para testes e qualidade", resume a página do intensivão.



Com informações da Agência Educa Mais Brasil