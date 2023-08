Evento promove conversa cultural e turística sobre Brasil e o Paraguai

‘1º Encontro Turístico e Cultural entre Brasil e Paraguai’ acontece sábado (19), com diversas apresentações artísticas gratuitas

Neste sábado (19), acontecerá o “1º Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguay”, promovido pela ACP (Associação Colônia Paraguaia), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. O evento busca aprofundar os laços culturais e turísticos entre os países, especialmente entre sul-mato- -grossenses e paraguaios, explorando hábitos compartilhados, como a música e a gastronomia. A programação vai desde shows com atrações regionais e internacionais, até comidas e trajes típicos. Além das atrações artísticas, serão realizadas palestras com assuntos correlatos ao evento. As inscrições devem ser feitas consultando a página da ACP e haverá certificado de participação. O encontro ocorrerá na sede da Colônia Paraguaia, às 8h com entrada gratuita.

Com início previsto para 8h, a abertura fica a cargo da apresentação cultural de Milagros Medina, cantora internacional. Em seguida, é iniciado o ciclo de palestras sobre as rotas turísticas e as influências culturais entre os dois países. Entre os intervalos das mesas-redondas, as apresentações artísticas serão realizadas. A programação vai até às 19h30 e, dentre as atividades, estão almoço e outras apresentações culturais, que integram a agenda. A cantora de chamamé, polca, guarânia e sertanejo, Patrícia Cantaluppi, destacou a relevância do evento turístico e cultural. Segundo ela, este desempenha um papel fundamental na preservação e fortalecimento dos laços culturais entre sul-mato- -grossenses e paraguaios, cujas culturas musicais apresentam notáveis semelhanças. “O encontro turístico e cultural é extremamente importante para a relação e preservação da cultura entre os sul-mato- -grossenses e ‘paraguayos’, culturas que realmente se parecem, musicalmente falando. São considerados ‘hermanos’ quando se trata de estilo musical. Farei uma apresentação voltada para músicas regionais de Mato Grosso do Sul e também da fronteira. Estou muito feliz em participar de um evento tão especial e importante. Será um sucesso!”, acredita.

Mirta Noemí Talavera, natural de Caazapá-Paraguai e residente em Asunción, expressou sua perspectiva sobre a importância do encontro para estreitar os laços entre sul-mato-grossenses e paraguaios. Para ela, fortalecer os vínculos entre os dois países, identidade, tradições gastronômicas, artesanato e cultura é muito importante. “Considero este encontro de turismo cultural de grande importância para estreitar os laços entre nossos países, pois compartilhamos parte de nossas raízes, nossa identidade, tradições gastronômicas, artesanato e cultura com grande parte desta região do Brasil. Por meio desta atividade podemos motivar o turismo e economia, já que também estamos ligados pela Rota Bioceânica. Tenho uma enorme expectativa em relação a este primeiro encontro turístico cultural, pois valorizo muito o empreendimento da Associação Colônia Paraguaia, trazemos o nosso melhor da música e da dança para comemorar com o público a identidade paraguaia.”

Já o diretor cultural da Associação Colônia Paraguaia em Mato Grosso do Sul, Ricardo José Zelada Cafure, destacou que o encontro tem como principal propósito atrair um grande fluxo turístico para a cidade de Campo Grande. Isso se dá pela implementação da Rota Bioceânica, em construção, que possibilitará conexões entre Mato Grosso do Sul e os portos chilenos. “Estamos realizando esse primeiro encontro justamente para atrair um grande fluxo turístico para a cidade de Campo Grande, por meio da implantação da Rota Bioceânica, que está sendo construída e que vai permitir, a partir de Mato Grosso do Sul, chegar aos portos chilenos. Neste caso, se tratando de turismo, nessa parceria com a Prefeitura de Campo Grande, se faz relevante justamente para falarmos sobre essas oportunidades que surgiram.”

Ricardo também acrescenta que a presença considerável de descendentes paraguaios em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, confere um contexto especial ao evento, estreitando os laços culturais e históricos entre os dois países. O encontro proporcionará espaço para o diálogo sobre as possibilidades de cooperação e aprofundamento das relações bilaterais, além de promover o intercâmbio cultural entre as duas comunidades. “Este primeiro ‘Encontro Turístico Cultural Brasil Paraguay’ é muito importante para Mato Grosso do Sul e para os ‘paraguayos’, porque permitirá uma primeira integração entre sul-mato-grossense e ‘paraguayos’, e nós teremos várias atrações, várias palestras, falando sobre as oportunidades de turismo, falando da influência da cultura paraguaia aqui, em Mato Grosso do Sul”.

Segundo Ricardo, o evento tem a expectativa positiva de públicos pois a programação promete diversas palestras com abordagens turísticas e, em um segundo momento, é para os apaixonados por cultura e música. “Teremos várias palestras, abordando o turismo e o evento promete apresentações de destaque, com a atração ‘Terere Hape’, um palco que trará novos talentos da música popular paraguaia. Entre as atrações, estão a harpista Laurita, a voz guarani representada por Mirta, Milagros Medina, intérprete das regiões nortenhas do Paraguai, e a cantora Patrícia Cantaluppi, conhecida como a voz do chamamé em Campo Grande.”

Potencial turistíco

O professor doutor em desenvolvimento local e autor da primeira tese de doutorado com a temática turismo entre os pesquisadores dos quatro países que compõem a Rota Bioceânica., Thiago Andrade Asato, ressaltou sobre o potencial do encontro em impulsionar o turismo e o fluxo econômico entre sul-mato- -grossenses e paraguaios. Além disso, ele evidencia a relevância do evento como um catalisador das oportunidades que se apresentarão e destaca as atrações culturais, como as apresentações artísticas e a inovadora roda de “Terere Hape”, como pontos altos que contribuirão para a atmosfera enriquecedora do encontro.

“A Rota Bioceânica tem muito a contribuir para o turismo regional, trazendo, inicialmente, mais fomento aos destinos já consolidados, como Bonito e Pantanal, bem como a descentralização dessas regiões, oportunizando novas ‘rotas dentro da rota’, com destaque para municípios que fazem parte direta do itinerário, como Jardim e Campo Grande, e outros indiretos, como Bodoquena. É um evento que fomenta o diálogo, a troca de experiências, a importância da pesquisa científica e do legado da cultura paraguaia. Dialoga ainda com a comunidade empresarial, visto que em 2025 estima- -se que a ponte binacional Brasil-Paraguai, entre os municípios de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, esteja concluída e oferecerá benefícios de ordem econômica, social e ambiental entre os países que compõem a rota, a começar pelas cidades consideradas eixos de desenvolvimento, como as já citadas. Apresentações culturais e a roda de ‘Terere Hape’, inspirada em um programa televisivo muito famoso no Paraguai, o ‘Terere Jere’ devem ser os destaques do evento”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

8h Credenciamento

8h30 Abertura do “I Encontro Turístico Cultural Brasil-Paraguay” Apresentação cultural com Milagros Medina, de Concepción (Paraguay)

9h Início do ciclo de palestras – período matutino Abertura com explanação sobre o tema “Rota Turística – Rila – Turismo em Concepción (Paraguay)”, por Ricardo José Zelada Cafure – diretor cultural da Colônia Paraguaia

Palestra 1 Turismo em Campo Grande Wantuyr Tartari – superintendente municipal de Turismo (Sectur), Campo Grande-MS (Brasil)

9h40 Intervalo Apresentação Milagros Medina de Concepción (Paraguay) e o grupo de danças típicas paraguaias

10h Palestra 2 Influências das Tradições Culturais Paraguaias em Mato Grosso do Sul – Priscila Palhanos – pós-graduada em metodologia do ensino de geografia pelo Unitoctum e mestre em desenvolvimento local pela UCDB com a temática aspectos culturais dos paraguaios em Campo Grande-MS

11h “50 anos de Colônia Paraguaia” Momento de homenagens e conversa sobre a influência da Associação Colônia Paraguaia em Campo Grande Intervalo para almoço Apresentação musical Cristóvam Gonçalves e grupo folclórico

13h30 Credenciamento

14h Ciclo de palestras – período vespertino Abertura com explanação sobre o tema “Turismo em Porto Murtinho e Chaco Paraguaio – Colônias Menonitas”, com Ricardo José Zelada Cafure – diretor cultural da Colônia Paraguaia

Palestra 3 Possiblidades de Turismo na Rota Bioceânica – Thiago Andrade Asato – doutor em desenvolvimento local; autor da primeira tese de doutorado envolvendo o turismo entre os pesquisadores dos 4 países da Rota Bioceânica; professor de turismo na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

14h40 Intervalo Apresentação de Milagros Medina e grupo de danças típicas paraguaias15h Ciclo de palestras Abertura com explanação sobre o tema “Rota Jesuítica – Província de Paraguaia”, com Ricardo José Zelada Cafure

Palestra 4 Peabiru – Rota Guaranítica – Tape Aviru Juliet Sarai – coordenadora do Núcleo do Ecossistema Dakila-Paraguai; jornalista da União Continental Latino-Americana (UCL) “Um canal de identidade latinoamericana”; apresentadora do programa de TV Magazine – Central Asunción – Paraguay; diretora do projeto Tape Aviru Paraguay

16h Apresentação Patrícia Cantaluppi e grupo regional de Campo Grande-MS

17h Terere Hape Apresentação de novos talentos da música popular paraguaia: Laurita e sua harpa paraguaia – Asunción (Paraguay); Ysapy e a voz guarani – San Pedro (Paraguay); Milagros Medina, o talento nortenho – Concepción (Paraguay); Patrícia Cantaluppi e a voz chamamezeira – Campo Grande (MS/Brasil)

19h30 Grande show de encerramento Mirtha Noemi Talavera e grupo – Asunción (Paraguay); Ballet Folclórico Municipal – Asunción (Paraguay); Pareja Nacional de La Polca – Asunción (Paraguay)

SERVIÇO: A Associação Colônia Paraguaia fica na rua rua Ana Luiza de Souza, 610, Pioneiros. As inscrições para as palestras e outras informações sobre o evento podem ser consultadas por meio da página, no Instagram, da ACP: @coloniaparaguaiacg

