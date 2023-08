Serc/UCDB vai até Chapecó em jogo decisivo pela Liga Feminina de Futsal

A equipe da Serc/UCDB entre em quadra neste sábado (19), contra o Female/Chapecó, em jogo válido pela nona rodada da Liga Feminina de Futsal. O jogo será, às 13h, em Chapecó (SC).

A equipe feminina de Mato Grosso do Sul ocupa a décima colocação com apenas seis pontos. A campanha da Serc/UCDB até omomento na Liga Feminina de Futsal é de três derrotas, três empates e apenas uma vitória.

O campeonato é disputado no sistema de pontos corridos, com 12 times, e jogos em turno único. Os oito melhores na competição, avançam para as eliminatórias.

Confira abaixo a tabela de classificação da primeira fase.

Taboão-SP, 22 pontos

Barateiro-SC, 14

Londrina-PR, 14

Stein Cascavel-PR, 13

Leoas da Serra-SC, 12

ADTB-PR, 11

São José-SP, 11

Female-SC, 9

ADEF-DF, 7

Serc/UCDB-MS, 6

Cianorte-PR, 5

Unidep/Pato Branco-PR, 3

