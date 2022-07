Copa Saúde Cassems está de volta com inscrições abertas até o dia 31 de julho

As inscrições são online e o início da disputa será no dia 21 de agosto

Após dois anos, a “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” está de volta! As equipes interessadas em participar da 13ª edição do maior campeonato de servidores públicos de Mato Grosso do Sul podem se inscrever até o dia 31 de julho. A abertura da Copa está prevista para o dia 21 de agosto.

O campeonato, realizado desde 2008, foi suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19, mas retorna agora com o objetivo de sempre: promover a saúde e a qualidade de vida!

O campeonato oferecerá quatro modalidades: Livre, Veterano, Feminino e Master. O valor da inscrição é R$ 400,00, e deve ser feita através do link. O pagamento pode ser realizado por PIX ou transferência bancária.

Para participar da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, os atletas devem ser associados titulares da Cassems, ou seja, servidores públicos estaduais. Também podem se inscrever beneficiários dependentes naturais, agregados do titular Cassems e participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, exceto para a equipe feminina, que poderá inscrever até 7 (sete) atletas e ainda 2 (duas) convidadas.

Cada equipe terá direito de inscrever até o limite de 20 (vinte) atletas até o encerramento da primeira fase. O técnico ou responsável pela equipe deverá enviar a lista de atletas em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antecedentes ao jogo, via site da Cassems, contendo dados pessoais e foto. O atleta deverá efetuar sua inscrição apresentando o atestado médico que comprove sua condição clínica e aptidão para a prática desportiva, cuja data de emissão não seja maior que 90 (noventa) dias, não sendo ainda admitido outros documentos diversos tais como TAF, avaliação por profissional de educação física, etc.

Categorias

PRINCIPAL MASCULINO E FEMININO: A partir de 18 anos completos até a cerimônia de abertura da competição. Menores de 18 anos (maiores de 16 anos) somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal.

VETERANO MASCULINO: Nascidos a partir do ano de 1982, exceto o goleiro, que poderá ter idade livre e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

VETERANO MASTER: Nascidos a partir do ano de 1972, exceto o goleiro, que deverá ser nascido até o ano de 1982 e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

Troféu José Roberto Faker

Em homenagem ao saudoso fisioterapeuta e ex-atleta, José Roberto Faker, o troféu da Copa Saúde Cassems ganhou novo nome: Troféu José Roberto Faker. José Roberto era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelos times da Cassems e da Associação Médica.

Conhecido no mundo do futebol como “Bita”, José Roberto faleceu aos 38 anos, no dia 05 de junho de 2021, em um acidente de trânsito, na BR-262, próximo a Corumbá, a 428 km de Campo Grande.

Além de um profissional exemplar e de excelente qualidade técnica, José Roberto era, sobretudo, uma pessoa de imensa nobreza humana, de trato educado e cordial com todos. Atuou no Centro de Prevenção em Saúde da Caixa dos Servidores, na direção das aulas de Pilates ofertadas aos beneficiários da melhor idade. Também esteve à frente no serviço do Disk Covid, durante o período de pandemia, atendendo aos servidores do estado e seus familiares.

