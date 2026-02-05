Corumbá lança mapa digital com pontos turísticos e serviços para moradores e visitantes

Ferramenta reúne atrações, hospedagens, restaurantes e serviços e será divulgada durante o Carnaval com acesso por QR Code

Corumbá passou a contar com o Mapa Digital do Turismo, ferramenta que reúne pontos turísticos, atrativos naturais, culturais e históricos, além de estabelecimentos voltados ao atendimento de visitantes e moradores. A plataforma oferece informações georreferenciadas e facilita o acesso a serviços como hospedagem, alimentação, apoio ao turista e atendimentos de emergência.

“O Mapa Digital do Turismo é um importante instrumento para valorizarmos o que Corumbá tem de melhor. Com ele, moradores e visitantes têm acesso rápido e confiável a informações sobre atrativos, hospedagem, alimentação, serviços de apoio e de emergência, entre outros, o que é essencial neste período de Carnaval, quando nossa cidade se torna um dos principais destinos turísticos do estado”, destacou o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira.

O prefeito acrescentou que “a ferramenta fortalece a cadeia produtiva do turismo e da cultura e estimula o empreendedorismo, contribuindo para gerar novas oportunidades de negócios e renda para os corumbaenses”, além de dar visibilidade aos empreendimentos locais e facilitar o planejamento de visitas.

Segundo o Núcleo de Gestão Estratégica e Inovação, o sistema foi desenvolvido por servidores municipais com tecnologia própria, garantindo autonomia, segurança e menor custo de manutenção.

“Nosso objetivo é manter o mapa sempre atualizado, permitindo a inclusão de novas informações e categorias conforme a demanda e o crescimento dos setores econômicos”, informou a equipe técnica.

A plataforma conta com filtros que permitem localizar pontos turísticos, restaurantes, pousadas e agências de turismo. Também possui tradução automática pelo Google em smartphones, facilitando o uso por visitantes estrangeiros.

Durante o Carnaval de Corumbá, um QR Code com acesso direto ao mapa estará disponível nos materiais oficiais do evento.

Empreendedores que ainda não estão cadastrados podem solicitar a inserção ou atualização de dados, com a proposta de ampliar a rede de serviços turísticos e incentivar o desenvolvimento econômico local.

Para acessar o mapa, basta entrar no endereço: https://mapatur.corumba.ms.gov.br

Contatos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável – smdes@corumba.ms.gov.br

Fundação de Turismo do Pantanal – (67) 3231-2886 | fundtur.corumba@corumba.ms.gov.br

Núcleo de Gestão Estratégica e Inovação – nucleoestrategico@corumba.ms.gov.br | WhatsApp: (67) 9236-5438

