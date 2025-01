Evento chega a Capital com aulas para modelagem, fotografia e ‘influencers’

Programação segue até a sexta-feira (17) no Shopping Bosque dos Ipês

Tem interesse em modelagem ou ter uma rede social mais engajada sociais? Uma das agências de modelagem mais conhecidas no Brasil, a Max Fama chegou em Campo Grande pela primeira vez na última quarta-feira (15) com a casa Max. O evento segue até a sexta-feira (17) no Shopping Bosque dos Ipês e traz uma série de programações que incluem aulas para quem quer ser influencer, aulas de passarela e shooting exclusivo, promovendo visibilidade e oportunidades para talentos locais.

A programação da . No dia 16, a Escola de Modelo comandará aulas de passarela para quem almeja uma carreira no mundo da moda. O evento se encerra no dia 17 de janeiro com um ensaio fotográfico com o tema “férias”, que contará com a participação da modelo e influenciadora Alice Monteiro, proporcionando aos modelos a chance de vivenciar uma produção profissional ao lado de uma personalidade de destaque.

Além da Casa Max, o Max Fashion Tour acontecerá entre 17 e 19 de janeiro, também no Shopping Bosque dos Ipês. Esse evento é uma seletiva de modelos que busca descobrir novos talentos na região, e Alex Silva, coordenador do Max Fashion Tour, está otimista com o potencial de Campo Grande. “A cidade tem um grande número de talentos que, com o apoio certo, têm tudo para brilhar no mercado da moda”, afirma Alex.

Casa de Capacitações

A agência de modelos Max Fama está no mercado desde 2002. Sediada em Pinheiros, zona oeste da capital de São Paulo, ela ainda possui 3 filiais localizadas no Carrão, Vila Madalena (Models Black) e na região central de São Paulo. É consolidada no mercado como a agência com maior número de “new faces” do Brasil, onde trabalha com todos os tipos de perfis de modelos.

Felipe Monteiro, diretor da Max Fama, afirma que a cidade é um ponto promissor para a moda e que o evento é uma excelente oportunidade para jovens da região se destacarem. “A Casa Max foi pensada para revelar e desenvolver novos talentos da moda, oferecendo experiências que inspiram e capacitam para o futuro”, declara Felipe.

Tatiana Roberto, responsável pela comunicação do Grupo YBrasil, ressalta a importância da Casa Max para o crescimento do setor de moda local. “Este evento não só fortalece a indústria, mas também cria uma plataforma para que novos talentos ganhem visibilidade. Estamos empolgados em fazer parte dessa iniciativa em Campo Grande”, explica Tatiana.

A Casa Max e o Max Fashion Tour oferecem uma oportunidade única para quem deseja se destacar na indústria da moda. A inscrição para o Max Fashion Tour pode ser realizada gratuitamente no site oficial da Max Fama www.maxfama.com.br, na aba “Max Fashion Tour”, e preencher o formulário de inscrição. É importante ressaltar que as inscrições são gratuitas.

Serviço: A Casa Max acontecerá no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, MS, no Piso 2, em frente à Anita Shoes, entre os dias 15 e 17 de janeiro de 2025. O estacionamento no local será cobrado no valor de R$ 13,00 pela primeira hora, com acréscimo de R$ 2,00 por hora adicional. O evento será fechado para convidados.

Já o Max Fashion Tour, seletiva de modelos, ocorrerá entre os dias 17 e 19 de janeiro de 2025, também no Shopping Bosque dos Ipês, no Bosque Expo, localizado no 2º Piso, ao lado do café Havanna (Acesso C). As inscrições para participar do Max Fashion Tour podem ser feitas gratuitamente através do site www.maxfama.com.br, na aba “Max Fashion Tour”. O estacionamento também será pago no mesmo valor da Casa Max: R$ 13,00 para a primeira hora, mais R$ 2,00 por hora adicional.

Amanda Ferreira