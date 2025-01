Janeiro tem oficinas de arte, grafite e teatro para crianças, jovens e adultos

Casa de Cultura e Teatro do Mundo estão com programações para todos os públicos

Neste mês de janeiro, Campo Grande está com diversas opções culturais e artísticas para todas as idades, proporcionando uma verdadeira imersão na arte e na cultura local. As atividades, que acontecem na Casa de Cultura e no Teatro do Mundo, incluem oficinas de arte, visitas a monumentos, ações literárias e apresentações teatrais, como as releituras de “Romeu e Julieta” e “Pinóquio”, entre outras. Essas experiências oferecem momentos de aprendizado, criatividade e diversão para públicos de todas as idades.

Todos os sábados, até 15 de fevereiro, a Estação Cultural Teatro do Mundo irá oferecer uma programação especial com a Turma do Bolonhesa, grupo conhecido por sua mistura de palhaçaria, teatro e contação de histórias. A trupe, que já se consagrou com diversas produções, convida o público para uma temporada de espetáculos encantadores e educativos, que trazem clássicos da literatura para o universo infantil de forma lúdica e divertida.

O primeiro espetáculo da temporada é “As Aventuras da Turma do Bolonhesa – Pinóquio’, que será encenado no próximo sábado, 18 de janeiro. A peça promete reinventar a clássica história de Carlo Collodi, apresentando-a com humor, poesia e, claro, muita interação com a plateia. Sob a direção de Fernando Lopes, que também interpreta o Palhaço Bolonhesa, o espetáculo se destaca pela metalinguagem, convidando o público a refletir sobre o processo teatral enquanto se diverte.

“Queremos que as crianças se sintam parte da história, explorando sua criatividade e se engajando com o teatro de forma espontânea. Nossa proposta é usar o humor e a palhaçaria para fazer com que o público se apaixone pelas grandes narrativas literárias,” afirma Fernando Lopes.

Além de “Pinóquio”, a Turma do Bolonhesa traz mais cinco espetáculos para esta temporada: “Flicts” (25/01), “Romeu e Julieta” (01/02), “O Pequeno Príncipe” (08/02) e “Dom Quixote” (15/02). A proposta de adaptar o universo de Miguel de Cervantes para o público infantil é um dos grandes desafios da trupe. Segundo Fernando Lopes, a palhaçaria transforma o clássico “Dom Quixote” em uma grande brincadeira, mantendo a intensidade e a magia da obra, mas com a leveza e a diversão necessárias para encantar as crianças.

“Adaptar um clássico como o Dom Quixote para o teatro infantil não é uma tarefa fácil. Queremos manter o espírito da obra, mas de uma maneira que seja acessível e divertida para os pequenos. A palhaçaria é essencial para isso, pois ela nos permite brincar com os personagens e com a história de uma maneira lúdica e interativa,” completa Lopes.

Casa da Cultura

A Casa de Cultura de Campo Grande também oferece uma programação rica e variada para quem deseja explorar a arte e a história da cidade. De 13 a 31 de janeiro, o espaço abre suas portas para atividades culturais gratuitas que abrangem desde oficinas de arte até ações literárias, todas voltadas para a valorização da cultura local e da diversidade de Mato Grosso do Sul.

Entre as principais atrações, a oficina “Conhecendo os Monumentos e Pontos Turísticos de Campo Grande”, que ocorrerá até o final de janeiro. A atividade, que acontece na Sala de Leitura, convida os participantes a explorar a cidade através da literatura. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer melhor os pontos turísticos da capital sul-mato-grossense por meio de uma abordagem criativa, com atividades de leitura, colorir e caça-palavras, que ajudam a despertar o interesse pela história e cultura local.

A Casa de Cultura também traz oficinas temáticas, como a de “A Arte de Conceição dos Bugres”, no dia 17 de janeiro. Conceição dos Bugres foi uma importante figura da cultura regional, e os participantes da oficina poderão conhecer mais sobre sua trajetória e suas representações artísticas. “Nossa proposta é trabalhar com técnicas de recorte e pintura, onde os alunos poderão criar suas próprias versões dos bugrinhos, a partir de papéis coloridos e tintas, enquanto aprendem sobre a importância dessa artista na cultura local,” explica Diego Torraca, coordenador da Casa de Cultura.

No dia 24 de janeiro, será realizada a oficina “Grafismo Terena”, que propõe aos participantes a imersão na arte indígena do povo Terena. Com foco na colagem e pintura, a atividade explora as formas e símbolos tradicionais da cultura indígena, proporcionando um contato profundo com as raízes do estado.

Acessibilidade Cultural

Segundo Diego Torraca, a programação especial foi criada com o objetivo de proporcionar um aprendizado significativo e de qualidade para a população durante as férias. “A Casa de Cultura sempre buscou democratizar o acesso à arte e à cultura, e este projeto de férias visa oferecer atividades que envolvem tanto a parte artística quanto a educacional, permitindo que as pessoas possam aprender mais sobre a história e a cultura de Mato Grosso do Sul, de forma divertida e interativa”, afirma Torraca.

A oferta de atividades gratuitas e abertas ao público de todas as idades é uma das formas de garantir que todos tenham acesso a experiências culturais enriquecedoras, independentemente de sua condição socioeconômica. Para Torraca, a acessibilidade à cultura transforma a vida das pessoas ao proporcionar um espaço de aprendizado, reflexão e expressão artística.

“Aliar cultura, arte e educação é essencial para o desenvolvimento de um pensamento crítico e criativo. A Casa de Cultura oferece um ambiente onde as pessoas podem vivenciar a arte na prática, o que faz toda a diferença no processo de aprendizado”, completa o coordenador.

Serviço: A Estação Cultural Teatro do Mundo oferece uma programação imperdível com a Turma do Bolonhesa, que traz uma série de espetáculos teatrais para o público infantil e familiar. A temporada começa no dia 18 de janeiro com a apresentação de “Pinóquio”, seguida por “Flicts” no dia 25 de janeiro. Em fevereiro, a trupe traz clássicos como “Romeu e Julieta” (01/02), “O Pequeno Príncipe” (08/02) e “Dom Quixote” (15/02). Todos os sábados, às 16h, na Estação Cultural, esses espetáculos prometem envolver a plateia com muita diversão, humor e reflexão.

Para se inscrever nas oficinas da Casa de Cultura, acesse: http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/cursos-casa-de-cultura. Fique atento à programação e acompanhe o Instagram da Casa de Cultura para mais novidades: @casadecultura.cg.

Amanda Ferreira