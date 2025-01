“Ainda Estou Aqui” é indicado ao BAFTA 2025 como Melhor Filme Internacional

Cerimônia de premiação será realizada no dia 16 de fevereiro

Vem aí mais uma para o Brasil! O país é uma marca presença no BAFTA 2025 com a indicação de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. A obra, que já foi aclamada pela crítica, entra na disputa com outros quatro filmes internacionais: “Tudo Que Imaginamos Como Luz” (Índia), “Emilia Pérez” (França), “Kneecap – Música e Liberdade” (Irlanda) e “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha). Essa seleção coloca o filme brasileiro em destaque no renomado prêmio britânico, considerado o “Oscar do Reino Unido”.

Apesar da notícia, a atriz Fernanda Torres, protagonista de “Ainda Estou Aqui”, não foi indicada à categoria de Melhor Atriz. Ela não foi selecionada na pré-lista de indicados. A ausência de Torres foi uma surpresa, dado a vitória de Melhor Atriz no Globo de Ouro deste ano, mas o filme segue forte na competição.

A edição de 2025 do BAFTA será marcada pela diversidade e pela presença de grandes produções internacionais. O filme “Conclave” lidera a lista com 12 indicações, seguido por Emilia Pérez com 11, O Brutalista com 9 e “Anora” com 7. Outros filmes, como “Wicked” e “Um Completo Desconhecido”, também se destacam com várias indicações.

A cerimônia do BAFTA 2025 ocorrerá no dia 16 de fevereiro e será apresentada pelo ator David Tennant, famoso por seu papel como o Doutor na série “Doctor Who”. A seguir, confira a lista completa de indicados nas principais categorias.

Indicados

Os indicados ao BAFTA 2025 incluem; Melhor Filme, os concorrentes são Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave e Emilia Pérez, todos com grandes chances de levar o prêmio para casa.

Para a Melhor Produção Britânica, títulos como Bird, Blitz, Conclave, Gladiator 2, Hard Truths, Kneecap – Música e Liberdade, Lee, Love Lies Bleeding: O Amor Sangra, The Outrun e Wallace & Gromit: Avengança disputam o reconhecimento da academia, evidenciando a diversidade e a força da indústria cinematográfica britânica neste ano.

Na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, o Brasil se destaca com Ainda Estou Aqui, que concorre com o indiano Tudo Que Imaginamos Como Luz, o francês Emilia Pérez, o irlandês Kneecap – Música e Liberdade e o alemão A Semente do Fruto Sagrado.

Em Melhor Direção, os indicados são Sean Baker por Anora, Brady Corbet por O Brutalista, Edward Berger por Conclave, Denis Villeneuve por Duna: Parte 2, Jacques Audiard por Emilia Pérez e Coralie Fargeat por A Substância, todos com abordagens e estilos distintos, mas igualmente aclamados.

Na categoria de Melhor Atriz, as favoritas incluem Cynthia Erivo por Wicked, Demi Moore por A Substância, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Marianne Jean-Baptiste por Hard Truths, Mikey Madison por Anora e Saoirse Ronan por The Outrun, refletindo uma forte diversidade de atuações femininas em papéis marcantes.

Para Melhor Ator, os indicados são Adrien Brody por O Brutalista, Colman Domingo por Sing Sing, Hugh Grant por Herege, Ralph Fiennes por Conclave, Sebastian Stan por O Aprendiz e Timothée Chalamet por Um Completo Desconhecido, representando uma ampla gama de interpretações e performances de destaque.

Já na categoria de Melhor Roteiro Original, os indicados incluem Sean Baker por Anora, Brady Corbet e Mona Fastvolt por O Brutalista, Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh e Jj Ó Dochartaigh por Kneecap – Música e Liberdade, Jesse Eisenberg por A Verdadeira Dor e Coralie Fargeat por A Substância, todos com roteiros originais e criativos que foram muito elogiados pela crítica.

Amanda Ferreira