Cristo Rei do Pantanal passa a ter sistema de iluminação especial

A atração turística fica localizada na cidade de Corumbá

O monumento Cristo Rei do Pantanal, localizado no Mirante Izulina Gomes Xavier (antigo Morro do Cruzeiro), na cidade de Corumbá, conta agora com um sistema especial de iluminação.

Com uma palheta diversa de cores, a nova iluminação tem como função destacar ainda mais as obras de arte instaladas no mirante, além de dar visibilidade às causas sociais, que adotam cores em suas identidades visuais.

A instalação foi feita pela Fundação de Turismo do Pantanal, no último fim de semana. Foram adicionados mais cinco refletores no local, ao todo são 11 pontos de iluminação para a imagem do Cristo Rei do Pantanal.

O Cristo

O Cristo Rei do Pantanal foi feito pela artista plástica Izulina Xavier, além da obra, o trajeto para chegar ao Cristo Rei também foi feito pela artista, sendo ótimo para apreciação. Ao longo do caminho, as esculturas representam as 14 estações da Paixão de Cristo.

O monumento está situado no topo do mirante, na parte alta da cidade. Localizado a 293 m de altura e com visão de 360º , onde é possível observar as cidades de Corumbá, Ladário, além do Pantanal e o país vizinho. O local também permite desfrutar do belíssimo pôr-do-sol pantaneiro.

O horário de funcionamento é das 07h às 21 horas de quinta-feira a domingo, inclusive nos feriados. De segunda a quarta-feira, o encerramento acontece às 20 horas.

