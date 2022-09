Nova esmagadora de soja é inaugurada em Bataguassu

Foi inaugurada nesta terça-feira (20) a nova Esmagadora de Soja de Bataguassu, contando com um investimento de R$ 178 milhões e com expectativa de gerar cerca de 120 novos empregos.

Com previsão de produzir 375 mil toneladas de farelo de soja, 100 mil (toneladas) de óleo degomado e 15 mil de casca de soja, a esmagadora será localizada na planta da antiga “Soceppar”, que foi reativada pelo grupo empresarial “Sodrugestvo”.

“Em menos de um mês fizemos duas inaugurações importantes na cidade. Hoje temos a reativação de uma planta parada há 12 anos. Isto consolida a nossa política de troca de impostos por empregos. Este programa inclusive é copiado por vários estados”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, que esteve presente na inauguração.

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo, ressaltou que a vinda da empresa até a cidade teve muita agilidade do poder público. “Sempre disse que seríamos parceiros no que fosse necessário. Agradeço ao governador pela prontidão em nos receber e viabilizar o que competia ao Estado”.

A esmagadora irá funcionar em uma área construída de 14,2 mil metros quadrado, consolidando ainda mais a política industrial de Mato Grosso do Sul, que atualmente é o 5° maior exportador de produtos derivados da soja do Brasil, sendo uma potência no setor.

“Esta é a oitava fábrica esmagadora de soja no Estado, em 2015 eram apenas cinco. Isto é resultado da nossa política de empregos”, afirmou o superintendente de Industria e Comércio, Bruno Gouveia Bastos.

Veja também: Copom fará sexta reunião do ano para definir juros básicos

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.