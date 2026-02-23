Campo Grande recebe o Ghibli Fest com clássicos da animação japonesa

O festival apresenta sessões diárias de filmes consagrados do Studio Ghibli, reunindo magia e aventura

Os amantes da animação japonesa têm uma oportunidade especial em Campo Grande: a Cinemark do Shopping Campo Grande iniciou nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, uma programação dedicada aos clássicos do Studio Ghibli. O festival traz uma série de sessões que prometem encantar crianças e adultos, com histórias repletas de magia, aventura e emoção.

A iniciativa apresenta um filme por dia, exibido em horários fixos e com opções dubladas ou legendadas, garantindo que o público possa escolher a melhor forma de aproveitar cada obra. A seleção inclui títulos reconhecidos internacionalmente, muitos deles premiados, que marcaram gerações e consolidaram o Studio Ghibli como referência em animação artística e narrativa.

Durante a primeira semana, a programação começou com “A Viagem de Chihiro”, vencedor do Oscar, na quinta-feira (19). Na sexta-feira (20), o público pode assistir a “As Memórias de Marine”, enquanto no sábado (21), foi exibido “Princesa Mononoke” e no domingo (22), “Reino dos Gatos”. A segunda semana segue com “O Castelo no Céu” na segunda-feira (23), “Contos de Terramar” na terça-feira (24), e “O Serviço de Entregas da Kiki” na quarta-feira (25).

No final de semana seguinte, os filmes “Meu Amigo Totoro” e “O Conto da Princesa Kaguya” serão exibidos no sábado (26), e domingo (27), respectivamente. A última etapa desta primeira fase do festival começa na segunda-feira (28), com “O Castelo Animado”, segue no dia 1º de março com “O Mundo dos Pequeninos”, no dia 2 com “Ponyo – Uma Amizade que veio do Mar” e encerra no dia 4 de março com “Nausicaä do Vale do Vento”.

Studio Ghibli

O Studio Ghibli é um estúdio japonês de animação que nasceu em 1985 na cidade de Koganei, em Tóquio. Reconhecido mundialmente por suas obras visuais encantadoras e narrativas envolventes, o estúdio já produziu mais de 20 longas-metragens, sendo o primeiro deles O Castelo no Céu, lançado em 1986, e o mais recente O Menino e a Garça de 2023. Desde sua criação, o estúdio se consolidou como referência em animação, unindo inovação artística e histórias que exploram tanto a fantasia quanto temas universais da experiência humana.

A fundação do estúdio ocorreu após o sucesso de Nausicaä do Vale do Vento, e contou com a colaboração de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. O icônico Totoro, do filme Meu Amigo Totoro, lançado em 1988, tornou-se símbolo da empresa e figura emblemática reconhecida internacionalmente. Grande parte das produções do estúdio foi dirigida por Miyazaki e Takahata, responsáveis por construir o estilo único que tornou o Ghibli famoso, embora algumas obras tenham sido conduzidas por outros cineastas.

As obras do estúdio se caracterizam por narrativas que combinam aventura, emoção e reflexão, sempre com atenção aos detalhes visuais e à construção de mundos imaginativos. Cada filme, seja uma história de fantasia ou um drama mais introspectivo, traz personagens cativantes e mensagens que convidam o espectador a pensar sobre relações humanas, natureza e sociedade.

Além da qualidade narrativa, o Studio Ghibli é famoso por sua identidade artística própria, marcada por cores vibrantes, cenários detalhados e uma estética que mistura delicadeza e realismo. Essa combinação transformou o estúdio em um verdadeiro patrimônio cultural do Japão, admirado por críticos, fãs e estudiosos da animação em todo o mundo.

Fãs e admiradores

Os fãs campo-grandenses mal podem esperar pela chegada do evento à capital. Nas redes sociais do Shopping Campo Grande, os comentários sobre ingressos não param de aparecer. “Pega todo o meu dinheiro”, “Eu amei muito” e “Vou assistir todos” enchem os posts de entusiasmo e carinho dos fãs.

As amigas Andrella Okatta e Laís Monteiro vão no primeiro dia do festival para assistir “As Memórias de Marnie e contam que estão ansiosas pelo filme. Elas destacam que será seu primeiro contato com o universo do Studio Ghibli.

“Não assistimos nada do Studio ainda, então estamos animadas. Disseram que é triste, mas também muito bonito, então estamos prontas para ver e sentir tudo isso no cinema. É incrível poder assistir a um filme antigo que não está mais no circuito popular. Estamos muito animadas”, afirmam.

Gabriel Torres, fotógrafo de 22 anos, por outro lado, já conhece todos os filmes do estúdio, e seu favorito é O Túmulo dos Vagalumes, que marcou sua adolescência. “Os filmes do Studio Ghibli me acalmam quando estou ansioso. Quando não tenho nada para fazer, coloco algum para rodar. Cresci assistindo às obras deles, e elas moldaram meu caráter. Adoro os visuais, a fotografia, e como me inspiro nas cores para meu trabalho de fotografia”, conta.

Arthur Nogueira, jornalista, cita O Conto da Princesa Kaguya como seu preferido, embora tenha tido seu primeiro contato com o Studio Ghibli em 2016, com O Castelo Animado. “O Conto da Princesa Kaguya é meu favorito porque me toca de uma forma diferente. Adoro como ela canta no filme, a fotografia e a construção do mundo, não só neste, mas em todos os filmes de Miyazaki. Ele é um gênio do cinema, e eu gosto desse ritmo mais tranquilo que ele imprime nas histórias”.

Os interessados podem conferir valores e horários detalhados no site da Cinemark e garantir seu lugar para aproveitar cada sessão. O Ghibli Fest segue como uma oportunidade única de revisitar clássicos, mergulhar em histórias imaginativas e se encantar com a estética que transformou o Studio Ghibli em referência mundial da animação.

Amanda Ferreira