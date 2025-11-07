Espetáculos, feiras e homenagens marcam o fim de semana em MS

De Abba a Mariília Mendonça, há atrações para todos os gostos

Espetáculos “Conflito de Gerações” e “Dr. Urubulino Polu”

Montagens dirigidas por Edilton Ramos unem humor, reflexão e conscientização ambiental em um encontro teatral para todas as idades.

O Grupo de Teatro Transart levar ao palco dois espetáculos de estilos distintos, mas igualmente provocadores e atuais. No dia 8 de novembro, o público do Teatro Dom Bosco será presenteado com uma programação dupla que reúne o melhor do humor crítico e da arte educativa: às 16h, será apresentada a peça “Dr. Urubulino Polu”, voltada ao público infantojuvenil, e às 20h, a comédia “Conflito de Gerações”, destinada a jovens e adultos. Ambas contam com texto e direção de Edilton Ramos, também em cena ao lado de Tero Queiroz, Lucas Anjos e Igor Andrade.

A comédia “Conflito de Gerações” mergulha nas tensões e contradições das relações familiares. Em um lar de classe média alta, pai e filho, embora convivam sob o mesmo teto, revelam-se completos desconhecidos. O trabalho excessivo e a ausência paterna criam um abismo afetivo que se disfarça sob o conforto material. Quando o diálogo finalmente acontece, sentimentos guardados e mágoas antigas vêm à tona. A peça utiliza o humor, a ironia e situações cotidianas para discutir temas universais — o afeto, o silêncio e a dificuldade de escutar o outro. O riso surge não apenas da comédia das situações, mas do reconhecimento: o público se vê refletido em cada gesto e palavra. A mensagem central é clara e atual — o diálogo é sempre o caminho para o entendimento.

Já o espetáculo “Dr. Urubulino Polu”, escrito originalmente em 1979, nasceu da indignação diante da poluição do rio Tietê — e, quatro décadas depois, segue surpreendentemente atual. A peça resgata o formato clássico do teatro educativo e utiliza humor e leveza para dialogar com o público infantojuvenil sobre a preservação ambiental. Por meio de personagens divertidos e situações cômicas, a montagem estimula as crianças a compreenderem que pequenas atitudes — como cuidar de uma planta, jogar o lixo no lugar certo ou proteger os animais — têm grande impacto na conservação da natureza.

Coletivo MS+Underground realiza edição especial de Halloween na 6ª Feira Underground

Um clima sombrio e de terror estará entre a cena alternativa de Mato Grosso do Sul, nesta edição de Halloween da Feira Underground. O evento gratuito, será no dia 9 de novembro (domingo), das 16h às 22h, na Praça Cuiabá, em Campo Grande.

Inspirada no Dia das Bruxas, a feira promete uma noite de músicas, expositores de artesanatos, brechós, gastronomia e um bar repleto de bebidas no precinho!

O evento contará com apresentações de bandas autorais sul-mato-grossenses, dos gêneros: trap, electropunk, black metal, emo punk e hardcore crossover. Entre elas, serão Hbaby e Mony, Alien Sputnik, Angústia, Wedding Vows e Darhew.

E não para por aí! Um concurso de fantasia vai dar prêmios para os melhores fantasiados: quem ficar em 1° lugar, ganhará R$ 100 em dinheiro; em 2° lugar, um lanche de um dos expositores + R$ 50 em consumação no bar e, em 3° lugar, R$ 50 apenas em consumação no bar.

A entrada é gratuita, e o evento começa às 16h, na Praça Cuiabá, localizada na avenida Noroeste. A programação completa e outras informações estão sendo divulgadas no Instagram @msmaisunderground.

SEXTA-FEIRA (7)

Espetáculo Abba Alive

Já pode colocar na agenda: 07 de novembro, às 21h, o Palácio Popular da Cultura (Avenida Waldir Santos Pereira, 3678) será palco do espetáculo ‘ABBA ALIVE – O tributo mais próximo do original’, que revive e relembra a história de uma das maiores bandas da música pop dos anos 70 e 80, com seus grandes sucessos. O espetáculo é composto por Tom de Camargo (Benny Andersson), Cid Lima (Bjorn), Lissandra Lima (Agneta), Vanessa Amaral (Frida – Anni Frid) e ainda pelo baterista João Bosco e pelo baixista Álan Face. Ingressos disponíveis no Sympla.

Espetáculo “Rainhas do Soul”

A cantora e compositora Dora Sanches, dona de uma voz potente e marcante, apresenta ao lado de seu quinteto o espetáculo “Rainhas do Soul”, um tributo vibrante às grandes vozes femininas que marcaram gerações, como Aretha Franklin, Nina Simone, Amy Winehouse, Etta James e Sade. A apresentação será na Cia Teatro do Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177, e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Sonora Brasil 2025

O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como objetivo desenvolver programações identificadas com o desenvolvimento histórico da música no Brasil. Neste sexta, às 19h, Geraldo Espíndola & Marcelo Loureiro, dois dos maiores ícones da música do Centro-oeste, apresentam o show “Saudações Pantaneiras”, que levará aos palcos das principais cidades do norte e do nordeste brasileiros um convite ao público para deleitar-se com a beleza da música sul-mato-grossense. A apresentação será Sesc Teatro Prosa, na, Rua Anhanduí, 200.

22º Japão Fest

Começa nesta sexta, em Dourados, a 22º Japão Fest, celebrando a cultura japonesa com uma programação especial que inclui apresentações artísticas e culturais, a dança tradicional Bon Odori, exposições e a deliciosa gastronomia típica (sushi, lámen, entre outros). O evento, realizado pela Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Dourados, acontece na Sede Campestre do Clube Nipo Brasileiro, na Rua Bertoldo Miranda Barros, 1301 – Jardim Flórida II. O festival tem entrada aberta ao público e segue nos dias 8 e 9 de novembro.

SÁBADO (8)

Sunset Growler Station

Há quatro anos, a cantora Marília Mendonça nos deixou, mas suas músicas, versos e momentos ficaram gravados nos corações de todos. Para celebrar o legado de uma das vozes mais marcantes do Brasil, o Sunset Growler Station realiza pela terceira vez o ‘Tributo a Marília Mendonça’, com a dupla Larissa & Mariana, que revive com intensidade e verdade os maiores sucessos da Rainha da Sofrência, em um show que promete lágrimas, sorrisos e corações apertados, a partir das 18h. Ingressos seguem disponíveis na plataforma Sympla.

Volta ao Mundo sobre Rodas

A Escola de Patinação Artística André Volnei apresenta “Volta ao Mundo sobre Rodas”, um espetáculo de final de ano que celebra 15 anos de história da escola. O evento será realizado no Ginásio do Rádio Clube Campo, em Campo Grande. Com a participação de mais de 130 patinadores, este espetáculo foi concebido para ser uma imersão cultural em escala global. Cada apresentação foi minuciosamente coreografada para representar a música, a arte e a cultura de vários países, proporcionando uma experiência diversificada e visualmente impactante. Ingressos disponíveis no Sympla.

Boteco do Miau

Neste sábado, às 19h, o Buteco do Miau recebe uma noite de metal inesquecível! Com seu novo álbum que será tocado na íntegra, Almanon dominará o palco com seu Death/Black Metal, acompanhado por Buzkashi (Black/Death/Doom), Maximum Conspiracy (Tributo Max Cavalera), Desolaction (Heavy Metal) e God of Carnage (Death Metal). Quem comprar antecipado pelo Sympla concorre automaticamente a brindes exclusivos no sorteio que será feito durante o evento.

Pantanal Moto Weekend

O Norte Sul Plaza será o ponto de encontro dos amantes da liberdade, da boa comida e do rock’n’roll neste fim de semana. No dia 8 de novembro, o shopping recebe o Pantanal Moto Weekend, um dos maiores eventos motociclísticos do estado, reunindo shows de rock, exposição de motos, área gastronômica e espaço kids — diversão garantida para toda a família. A concentração dos motociclistas acontece a partir das 10h, no Old Sheep Road House, de onde o passeio motociclístico segue rumo ao shopping. Os portões serão abertos às 11h30, no estacionamento G do Norte Sul Plaza.

Feira do Livro e da Literatura Infantil

Neste sábado, 8, das 9h às 16h, será realizada a terceira edição da Feira do Livro e da Literatura Infantil, na Praça da Cruz, localizada na avenida Ana Luiza de Souza, em Campo Grande. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. A iniciativa é promovida pelos cursos de Pedagogia da Faculdade de Educação (Faed) e da UFMS de Aquidauana (CPaq). O evento é voltado para crianças de até 10 anos e suas famílias, com uma programação pensada para os pequenos. Entre os destaques estão a presença da boneca Emília, que contará histórias para o público, e performances de Eva Vilma e Selio Nogueira, autores de livros infantis.

DOMINGO (9)

Tardezinha

Para fechar o fim de semana em Dourados, o Casulo retoma a sua tradicional “Tardezinha – Samba & Pagode”. A partir das 17h, o público poderá curtir muito samba e pagode no Espaço de Cultura e Arte, na Rua Reinaldo Bianchi, 398 – Parque Alvorada. O evento é uma oportunidade de dançar e celebrar com quem ama música e boas vibrações.

Exposição ‘Passeio da Alma’

A exposição “Passeio da alma”, aberta desde setembro no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande, foi prorrogada até o dia 10 de novembro, e continua a emocionar o público com telas que traduzem, em cor e luz, um percurso de fé e esperança.

Saltenha Fest

O Porto Geral de Corumbá será palco, no domingo (9), da 6ª edição do Saltenha Fest. O evento, realizado pela Associação dos Saltenheiros do Pantanal, celebra o Dia da Saltenha, comemorado em 10 de novembro. O festival começa às 15h, no Porto Geral.

