É a vez deles! Cidade da Juventude reúne música, cultura e inovação na Vila Morena, com show de Munhoz & Mariano

Campo Grande se prepara para viver um fim de semana cheio de energia. Entre os dias 7 e 9 de novembro, o espaço Vila Morena se transforma ponto de encontro da nova geração com a realização da Cidade da Juventude 2025, evento promovido pela Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude). Com o tema “Campo Grande te chama para o futuro”, a programação gratuita irá reunir música, cultura, tecnologia e inovação.

Nos altos da Afonso Pena, a festa traz uma mistura de ritmos e expressões culturais, com destaque para o show da dupla Munhoz & Mariano, que encerra o evento no domingo (9), às 19h30. Além dos shows, o público poderá aproveitar praça de alimentação, área kids gratuita e espaços de convivência, garantindo diversão para todas as idades.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (7), a partir das 18h30, com o Flash Mob Dançaê, seguido da cerimônia de abertura e apresentações do projeto Dançaê. O ritmo continua com Pagode 67, às 20h, e o grupo Sampri, que encerra o primeiro dia com muito samba e alegria.

No sábado (8), a programação ganha ares urbanos com a Batalha de Breaking e a Oficina de Skate, valorizando a cultura de rua e o esporte como formas de expressão da juventude. No mesmo dia também haverá bate-papo com a influênciadora Malu Pires sobre empreendedorismo e juventude. À noite, o público confere o espetáculo teatral “Jogo da Virada”, apresentado pelo Sicoob, e o esperado Concurso de Cosplay, que promete colorir o evento com personagens do universo geek.

Ainda no domingo (9) o Festival receberá a Festa das Cores às 16h30 com apresentações de K-Pop e a entrega dos prêmios “Jovem do Ano” e “Concurso de Redação”, que reconhecem talentos e projetos de impacto social realizados na Capital.

Protagonismo Jovem

O secretário da Juventude, Paulo Lands, conta que a ideia da Cidade da Juventude surgiu de um desejo coletivo de dar mais visibilidade e protagonismo aos jovens de Campo Grande. Segundo ele, o projeto nasceu com o propósito de criar um espaço onde a juventude pudesse se expressar e se reconhecer como parte essencial do futuro da cidade.

“A Cidade da Juventude nasceu de um sonho coletivo: o de ver os jovens campo-grandenses ocupando espaços, mostrando seu talento, trocando experiências e sendo protagonistas das transformações da nossa cidade”.

O secretário destacou que a Sejuv sempre acreditou na juventude de Campo Grande como a força que impulsiona a cidade, e que o projeto Cidade da Juventude é a materialização dessa crença.

“Quando idealizamos esse projeto, nosso propósito foi justamente criar um ambiente onde a juventude pudesse se reconhecer como parte ativa do futuro de Campo Grande, um espaço de aprendizado, celebração e conexão”, afirmou o secretário.

De acordo com o secretário, a Cidade da Juventude é fruto de um trabalho coletivo que envolveu diferentes setores e parceiros comprometidos com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude. Ele destaca que mais de 200 pessoas participaram diretamente da organização, entre servidores públicos, voluntários, produtores culturais e técnicos.

“Além disso, contamos com o apoio de diversas secretarias municipais, instituições de ensino, coletivos culturais e empresas privadas que acreditaram na proposta e somaram forças. A mobilização foi construída com diálogo e colaboração”, afirmou Lands.

Campo Grande te chama para o futuro

O tema “Campo Grande te chama para o futuro” foi escolhido com o propósito de inspirar os jovens a se tornarem agentes ativos das transformações da cidade. Segundo ele, a proposta do evento vai além da celebração cultural: busca preparar os participantes para os desafios e oportunidades que surgem nas áreas de tecnologia, inovação e cultura.

“Quando escolhemos o tema ‘Campo Grande te chama para o futuro’, queríamos lançar um convite aos jovens: o de olhar para frente com esperança, mas também com ação. Além disso, o evento é um espaço de conexão entre ideias, talentos e oportunidades. Queremos que o jovem saia daqui mais preparado, mas, principalmente, mais confiante de que ele faz parte da construção desse futuro”, afirmou Lands.

De acordo com o secretário, a Cidade da Juventude 2025 foi pensada para estimular o aprendizado, a troca de experiências e o desenvolvimento de novas habilidades. A proposta é aproximar os jovens das tendências que estão moldando o mercado de trabalho e as expressões culturais contemporâneas, incentivando a criatividade e o protagonismo social.

Diversidade

A diversidade foi um dos principais critérios na escolha das atrações da Cidade da Juventude 2025. A programação foi pensada para representar diferentes estilos, linguagens e públicos, reunindo desde manifestações da cultura urbana até artistas já consagrados no cenário nacional.

“A diversidade sempre foi um dos pilares da Cidade da Juventude. Queríamos que todos os jovens se sentissem representados, seja pelo som que ouvem, pela arte que consomem ou pelas causas que defendem. Por isso, o processo de escolha das atrações foi muito cuidadoso e participativo. Escutamos os coletivos, dialogamos com artistas locais e

buscamos equilibrar nomes consagrados, como Munhoz & Mariano”, destaca Paulo.

Eventos como a Cidade da Juventude têm papel fundamental no fortalecimento da identidade e da participação social dos jovens de Campo Grande. Ele destaca que o espaço vai além do entretenimento, funcionando como um ambiente de troca, expressão e construção coletiva.

“Participativa, criativa e diversa. Quando um jovem sobe no palco, expõe sua arte, compartilha uma ideia ou participa de uma roda de conversa, ele está exercendo cidadania. Esses espaços fortalecem a identidade coletiva da juventude e reforçam o sentimento de pertencimento. Mais do que um evento, a Cidade da Juventude é um movimento que mostra que Campo Grande acredita nos seus jovens”, finaliza.

Serviço

A Cidade da Juventude será realizada entre os dias 7 e 9 de novembro. A abertura oficial acontece hoje, sexta-feira (7/11), a partir das 18h30, nos altos da Avenida Afonso Pena, na Vila Morena.

