Espetáculo premiado internacionalmente chega a Campo Grande para duas apresentações

O espetáculo que conquista plateias no Brasil e no exterior, além de acumular alguns dos principais prêmios do teatro contemporâneo desembarca em Campo Grande! ‘Tom na Fazenda’ chega para duas apresentações no Teatro Glauce Rocha, nos dias 1º e 2 de abril. Com quase uma década em cartaz, a montagem idealizada e protagonizada por Armando Babaioff, com direção de Rodrigo Portella, já foi assistida por mais de 200 mil espectadores em diferentes países e segue em turnê nacional.

A peça é baseada na obra ‘Tom à la Farme’, do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchar, e tornou-se uma das produções brasileiras de maior circulação internacional nos últimos anos. A montagem já passou por importantes festivais e temporadas na França, Canadá, Reino Unido, Suíça e Bélgica, incluindo o Festival Off Avignon e o Festival de Edimburgo, além de temporadas em teatros emblemáticos como o Théâtre Paris-Villette, em Paris, onde bateu recorde histórico de público e bilheteria.

No Brasil, o espetáculo também reúne reconhecimento da crítica especializada. Entre as premiações estão o Prêmio APCA de Melhor Espetáculo, o Prêmio APTR, o Prêmio Shell de Teatro, além do Prix de la Critique de Melhor Espetáculo Estrangeiro, concedido pela Associação de Críticos de Teatro de Québec, no Canadá. A montagem soma ainda diversas indicações e vitórias em categorias como direção, atuação, cenografia e iluminação.

A chegada da turnê a Mato Grosso do Sul amplia o acesso do público do Centro-Oeste a uma das obras mais marcantes da cena teatral contemporânea brasileira. Para o ator e idealizador Armando Babaioff, a permanência do espetáculo em cartaz ao longo de quase dez anos revela a potência de uma história que continua dialogando com diferentes gerações.

“O espetáculo permanece atual porque fala de algo muito profundo e estrutural: o medo. O medo de ser quem se é, o medo do olhar do outro, o medo da violência que nasce do silêncio. A peça fala de homofobia, claro, mas fala sobretudo de afeto interditado, de famílias que preferem inventar mentiras a encarar a verdade”, afirma o ator.

A trama acompanha Tom, um publicitário que viaja ao interior para o funeral de seu companheiro. Ao chegar à fazenda da família, descobre que a sogra desconhecia completamente a existência do relacionamento e que toda a estrutura familiar está sustentada por mentiras. Nesse ambiente rural e opressivo, Tom se envolve em uma relação tensa com Francis, irmão do falecido, dando início a um jogo psicológico marcado por violência, desejo, silêncio e manipulação.

Para o diretor Rodrigo Portella, a encenação busca traduzir fisicamente as tensões emocionais presentes na história. No palco, o chão coberto por lama cria um ambiente instável para os atores.

“A lama não é apenas uma escolha estética, é uma escolha de discurso. Ela representa a instabilidade dessas relações. O personagem chega da cidade a um ambiente completamente inóspito, onde tudo escorrega, onde não há segurança. É como se ele entrasse em um território de mentiras e de perigo”, explica o diretor.

A cenografia, que mistura água, terra e movimento corporal intenso, transforma o espaço cênico em uma metáfora da própria trama. Ao longo da peça, a lama vai impregnando o corpo dos atores, evidenciando a deterioração emocional dos personagens e o peso das violências que atravessam aquela família.

Desde a estreia em 2017, a montagem percorreu dezenas de cidades brasileiras e internacionais, dialogando com públicos de diferentes culturas. Segundo Babaioff, essa circulação internacional ampliou ainda mais a dimensão humana da obra.

“Apresentar em lugares como Avignon e Edimburgo nos fez perceber que estamos lidando com um drama profundamente humano. As reações do público na França, na Escócia ou na Bélgica eram muito semelhantes às do Brasil. Quando voltamos ao país, voltamos com outra consciência: cada apresentação aqui também se torna um espaço de encontro e de resistência”.

O espetáculo também já esteve em Dourados no ano passado, para a 11ª FIT (Festival Internacional de Teatro), realizado pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), de forma gratuita. Além de ‘Tom na Fazenda’, também fez parte da programação obras nacionais premiadas como: ‘In On It’, de Enrique Diaz e Emílio de Mello (RJ/SP) e ‘Neva’, do Armazém Companhia de Teatro do Rio de Janeiro.

A turnê de “Tom na Fazenda” conta com incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, além do suporte internacional do Instituto Guimarães Rosa, responsável pela difusão cultural do Brasil no exterior.

Com direção de Rodrigo Portella e atuação de Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, a montagem chega a Campo Grande reafirmando a força do teatro brasileiro contemporâneo e a importância de ampliar a circulação de obras premiadas por diferentes regiões do país.

Serviço: O espetáculo “Tom na Fazenda” será apresentado no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande (MS), nos dias 1º e 2 de abril de 2026, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. A montagem tem duração de 120 minutos e classificação indicativa de 18 anos. Os ingressos custam R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia) para plateia, além de valores populares de R$ 50 e R$ 25. Ingressos no link https://bit.ly/TomNaFazendaCG

Por Carolina Rampi

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