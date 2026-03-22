“Vai ser uma noite muito especial”: show do Guns N’ Roses em Campo Grande começa a ser montado

Ponta pé inicial foi dado essa semana e estrutura da banda deve chegar de forma completa no início do mês

A cidade de Campo Grande está prestes a respirar o rock clássico com o show da banda Guns N’ Roses, marcado para o dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura. O que antes parecia apenas um sonho distante já começa a tomar forma, com o início oficial da montagem das estruturas para o evento no autódromo.

Segundo a Santo Show, responsável pela organização do evento, são esperados em torno de 40 mil pessoas, além de caravanas de todas as partes do Brasil e até da América do Sul, com fãs do Paraguai, Bolívia e Argentina. O trabalho também está sendo realizado em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Federal.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (21), o produtor cultural Valter Junior, explicou que trazer um nome de tanto peso quanto o do Guns N’ Roses foi uma tarefa ardúa, mas que foi motivada pelo sonho de ver a banda em solos pantaneiros.

“A escolha [deles] por Campo Grande foi surpreendente, porque é totalmente fora da rota do shows internacionais. Não foi fácil, falávamos disso a muito tempo, porque não tem estádio nem local apropriado. Percebemos a oportunidade e começamos a desenhar o evento”, revelou.

A estrutura que a banda trará para a Capital será a mesma do resto da turnê e deverá chegar de forma completa entre o dia 1º e 2 de abril, já que o show será no dia 9 de abril, uma quinta-feira.

“Serão pelo menos mais de três horas de show. A preocupação nossa é fazer a entrega local. É o conforto deles sairem do hotel e minimizar o máximo de estresse até que eles cheguem aqui no evento. Esse é o nosso papel. Campo Grande é uma cidade muito bonita e acredito que automaticamente eles irão ficar deslumbrados com a cidade”, disse Valter.

Para a logística do evento e até mesmo segurança da própria banda, a organização contará com um efetivo muito grande da PRF, e já realizaram três reuniões diferentes para o planejamento. Inclusive no dia do show, será proibida a circulação de carretas na BR-262, onde está localizado o autódromo.

Valter revela que uniu o amor pela banda com o desejo de ver Campo Grande receber um show de calibre internacional. “Sou fã da banda, ouço desde criança e sempre foi um sonho [traz-los para Campo Grande]. Eu coloquei na minha cabeça isso, que se eu conseguisse trazer um show desse nível para cá, já poderia praticamente me aposentar. A gente perdeu a turnê passada para Cuiabá porque não tinhamos estádio, fiquei muito chateado. Já tinha até entregado o barco, que não tinha a possibilidade de acontecer”.

Ele ainda aponta como a cidade não possui um local adequado para shows, mas acredita que com a vinda do Guns N’ Roses, a situação poderá se reverter. “Infelizmente não temos um local para shows. Queria muito que tivessemos um estádio, mas infelizmente estamos em uma Capital que não temos essa estrutura e estamos perdendo muita coisa para Cuiabá, disse a reportagem.

“A minha luta é essa. É para que venham novas atrações para cá, de peso e que o poder público possa olhar um pouco mais com carinho esse lado que é um setor que movimenta muito a economia da cidade, a economia do estado. Então, assim, é um ponto muito importante que a gente tenha lugar com uma infraestrutura para poder receber esses grandes eventos. Para a gente não perder espaço para outras cidades. Pode ser um pontapé inicial aí. A gente está com a maior banda de rock do mundo. Se isso não chamar a atenção, nada mais chama. Tivemos um bate-papo bem superficial com o Riedel [Eduardo Riedel, Governador de Mato Grosso do Sul], mas eu acredito que com o andar do negócio, todo mundo vai assimilando, todo mundo vai entendendo a necessidade de a gente ter um ótimo local na nossa Capital”, finaliza.

Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o Guns N’ Roses traz para Campo Grande a turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, com um repertório que atravessa gerações e inclui clássicos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain.

Para completar a noite histórica, a abertura do show ficará por conta da banda brasileira Raimundos, que promete aquecer o público com a energia do rock nacional e sucessos que marcaram diferentes gerações.

Até o momento a venda de ingressos já ultrapassou a marca de 30 mil ingressos vendidos, aproximando-se rapidamente da capacidade máxima do espaço. O ritmo das vendas reforça o impacto do evento e confirma o que já se desenhava desde o anúncio oficial: Campo Grande entrou definitivamente na rota das grandes turnês internacionais. Quando os ingressos foram liberados, mais de 20 mil entradas foram vendidas em apenas uma hora, sinalizando que o público aguardava ansiosamente por um espetáculo desse porte na Capital Morena.

Agora, com a marca de 30 mil ingressos ultrapassada, o evento caminha para lotação histórica, consolidando-se como um dos maiores já realizados na cidade.

Serviço: O show do Guns N’ Roses em Campo Grande será no dia 9 de abril, no Autódromo Internacional Orlando Moura. Ingressos podem ser adquiridos de forma digital ou no Shopping Bosque dos Ipês.

Por Carolina Rampi

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