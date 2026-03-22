Adolescente de 13 anos é suspeito de estuprar irmã de 8 em Guia Lopes da Laguna

Criança foi atendida em hospital de Jardim e apontou o irmão como possível autor; caso é investigado

Um adolescente de 13 anos é suspeito de ter estuprado a própria irmã, de 8 anos, em Guia Lopes da Laguna. O caso começou a ser apurado após a criança precisar de atendimento médico.

A menina deu entrada na noite de sábado (21) no Hospital Edelmira Nunes de Oliveira, em Jardim, apresentando indícios de violência sexual. Durante o atendimento, ela relatou que o possível autor do abuso seria o irmão.

Conforme informações divulgadas pelo Jardim MS News, a equipe médica acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Após os procedimentos iniciais, os envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável. O adolescente negou a acusação.

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