Alunas do Senac MS ficam entre os seis melhores em competição nacional

As alunas do Senac MS, Loany Souza Silva e Julia Mandarini, foram destaque nas Competições Senac de Educação Profissional (CSEP) realizadas em Vitória (ES) de 24 a 27 de outubro. Representando Mato Grosso do Sul nas ocupações de “Cozinha” e “Cuidados de Saúde e Apoio Social”, as estudantes conquistaram o quarto e sexto lugares, respectivamente.

Loany, do Senac Dourados, brilhou ao alcançar o quarto lugar entre 14 competidores. Ela recebeu uma medalha de excelência por atingir mais de 700 pontos nos critérios avaliados; enquanto Julia, aluna do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, conquistou o sexto lugar entre 14 participantes. Ambos os resultados são os melhores já alcançados pelo Senac MS na competição.

O treinamento intensivo conduzido pelas docentes Patrícia Grimm, da ocupação “Cozinha”, e Layla Oliveira Campos, da ocupação “Cuidados de Saúde e Apoio Social”, foi fundamental para o sucesso das alunas. As profissionais compartilharam sua experiência e vivência no dia a dia da profissão, proporcionando às estudantes um conhecimento prático. A coordenadora da delegação e gerente de produtos e operações educacionais, Cláudia Dezan, enfatizou a atuação das docentes, ressaltando que a preparação das alunas foi fundamental para os resultados obtidos. “Patrícia e Layla são exemplos brilhantes de comprometimento e de excelência profissional, bem como do nosso jeito de ensinar, traduzido pelo modelo pedagógico Senac”, diz.

As Competições Senac reuniram competidores de todo o país e teve como objetivo premiar as melhores técnicas e performances em sete ocupações do comércio de bens, serviços e turismo. Os vencedores da etapa nacional irão representar o Brasil na WordSkills Competition, a maior competição de educação profissional do mundo, marcada para setembro de 2024, em Lyon, França.

O diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, destacou a importância das Competições Senac e elogiou o comprometimento e o desempenho excepcional das alunas. “As competições são uma excelente oportunidade para os nossos alunos demonstrarem as competências adquiridas em sala de aula, no conhecimento teórico e prático, além de treinar outras competências importantes como a concentração, disciplina, saber trabalhar sob pressão. Com certeza, essas jovens têm um futuro promissor, repleto de oportunidades”, afirmou.

