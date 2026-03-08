Espetáculo de dança questiona normas de gênero e violência na próxima sexta–feira (13)

O Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, recebe no dia 13 de março, às 19h, o espetáculo de dança “Quem a mim nomeou o mundo?”, com direção e performance de Maria Fernanda Figueiró. A montagem propõe uma reflexão sobre como palavras e discursos moldam normas de gênero e subjetividades, atravessando diferentes contextos sociais e culturais.

A performance é atravessada por múltiplas vozes que aceitam, questionam e reagem aos binarismos e certezas impostos pela sociedade. Por meio do corpo em movimento, o espetáculo provoca o público a pensar sobre as violências simbólicas e estruturais que influenciam a vida cotidiana e a existência de diferentes corpos.

“Quem a mim nomeou o mundo?” levanta questões provocativas: quais palavras reproduzem violência? Quais discursos podem ser ironizados? Como pensar uma forma de nomear o mundo fora das lógicas que determinam quais corpos vivem e quais morrem? A dança se torna, assim, um espaço de questionamento e resistência.

O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos e ocorre na Rua Anhanduí, 200, Centro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, oferecendo ao público a oportunidade de vivenciar uma experiência artística e reflexiva sobre gênero, linguagem e poder.