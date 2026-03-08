Marido é suspeito de matar mulher indígena carbonizada em aldeia de Paranhos

Corpo foi encontrado carbonizado em território indígena; organizações cobram esclarecimentos sobre o caso

Neste domingo (8), a morte de uma mulher indígena dentro de uma aldeia em Paranhos, no sul de Mato Grosso do Sul, gerou mobilização de lideranças e organizações indígenas. A vítima foi identificada como Ereni Benites, de 35 anos, integrante do povo Kaiowá.

O corpo dela foi encontrado carbonizado na aldeia Tekoha Paraguassu, localizada a cerca de 470 quilômetros de Campo Grande. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investtigado.

O caso ganhou repercussão após uma manifestação publicada nas redes sociais pela Kunangue Aty Guasu, assembleia de mulheres Guarani e Kaiowá do estado.

No posicionmeno nas redes sociais, a organização afirmou que a mulher pode ter sido vítima de feminicídio ocorrido na noite de sábado (7) e pediu apuração rigorosa do ocorrido. No texto, o marido é apontado como principal suspeito do crime.

Por fim, a organização manifestou que cobra justiça e responsabilização em casos de violência dentro e fora dos territórios indígenas.

O caso segue em apuração pelas autoridades locais. Até o momento, ainda não há confirmação oficial de que a morte esteja relacionada a um crime motivado por violência de gênero.

