Toque feminino: mulheres ganham espaço na construção civil e impulsionam transformação no setor

Em postos de trabalho comumente ocupado por homens, Elas são força que vem para somar

O mercado da construção civil no Brasil e em Mato Grosso do Sul passa por uma transformação importante nos últimos anos com o aumento da presença feminina nos canteiros de obras. Tradicionalmente dominado por homens, o setor tem registrado crescimento significativo no número de mulheres atuando em diferentes funções, impulsionado pelo acesso à qualificação profissional e por inovações tecnológicas que tornam as atividades mais acessíveis.

Além dos números, histórias individuais ajudam a ilustrar essa mudança. A pintora Rosa Maria Figueiredo, de 51 anos, é uma das mulheres que encontraram na construção civil uma nova oportunidade profissional. Ela ingressou no setor após concluir cursos do projeto Elas Constroem.

“Comecei a trabalhar aqui logo depois que fiz o curso do projeto. Sou muito grata, porque abriu um leque de oportunidades para mim. Vim para aprender e fui muito bem recebida”, conta.

Antes de iniciar na área, Rosa trabalhava como autônoma e conciliava diferentes atividades para sustentar a família. Mãe solo, ela buscava constantemente cursos profissionalizantes e decidiu participar das capacitações oferecidas pelo projeto.

“Fiz dois cursos: primeiro o técnico em segurança do trabalho e depois o de pintora em obras imobiliárias. Gostei muito”, relata.

Para ela, iniciativas de qualificação são fundamentais para ampliar o espaço das mulheres na construção civil, um setor historicamente fechado para o público feminino. “A gente sabe que muitas mulheres já faziam alguns trabalhos, mas não tinham reconhecimento. Acho que essa é a palavra: reconhecimento. Agora está abrindo mais espaço para a gente”, afirma.

A experiência no canteiro de obras também surpreendeu positivamente a profissional. Segundo Rosa, o ambiente é marcado pelo respeito e pela colaboração entre os trabalhadores.

“Eu fiquei até surpresa, porque a gente sempre ouviu falar de muitas coisas, como que homem não pode trabalhar junto com mulher. Mas não tem nada disso. Existe um companheirismo muito grande e respeito”, diz.

Atualmente atuando em uma obra da Plaenge, ela destaca as oportunidades de aprendizado contínuo e crescimento profissional. “Estou feliz, estou bem e evoluindo, porque aqui a gente tem a oportunidade de aprender mais. Está sendo uma experiência muito boa”, conclui.

Elas Constroem

Iniciativa do Sinduscon-MS (Sindicato de Construção Civil do Mato Grosso do Sul) oferece cursos gratuitos para ampliar a presença feminina na construção civil e fortalecer a qualificação profissional no setor.

Realizado em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira da Iindústria da Construção), o SENAI, a Semu (Subsecretaria de Politicas para as Mulheres) e o Sintracom-CG (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista no Norte do Estado de Mato Grosso), dentro do programa Construindo Talentos, o projeto tem como objetivo ampliar a participação feminina no setor por meio de capacitação técnica, geração de oportunidades de trabalho e promoção da autonomia financeira.

A superintendente do Sinduscon-MS, Kely de Paula, destaca que o projeto representa um avanço importante para o setor. “O ‘Elas Constroem’ é uma iniciativa que une inclusão, capacitação e desenvolvimento econômico. Ao iniciar uma nova etapa do projeto, reforçamos nosso compromisso em ampliar o espaço das mulheres na construção civil e em preparar o setor para um futuro mais diverso, qualificado e competitivo”, afirma.

Nesta fase, estão sendo oferecidos gratuitamente os cursos de Pedreiro(a) de Alvenaria, Assentador(a) de Revestimento Cerâmico, Operador(a) de BobCat + NR18 e Orçamento de Obras.

No primeiro módulo do projeto, 40 mulheres já foram qualificadas no setor da construção civil em Mato Grosso do Sul, demonstrando o impacto positivo da iniciativa.

Com o aumento da qualificação e a ampliação de oportunidades, a tendência é que a presença feminina na construção civil continue crescendo nos próximos anos, consolidando um cenário mais diverso e inclusivo no setor.

Avanço histórico

De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 200 mil mulheres trabalham atualmente na construção civil no país. O número representa um crescimento de cerca de 50% nas contratações ao longo da última década. Apenas no último ano, 11.455 mulheres conquistaram vagas formais no setor, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O avanço feminino também é observado em áreas técnicas e de liderança. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que a participação das mulheres na construção civil cresceu 120% nos últimos dez anos.

Por Ana Krasnievicz