Especial Natal: Lombo suíno na Air Fryer fica uma delícia: pronto em 30 minutos!

Não tem jeito! As festas de fim de ano são eventos onde todos buscam manter a tradição de preparar pratos típicos dessa época, para as celebrações junto a seus amigos e familiares.

Agora, já pensou em preparar um dos pratos mais tradicionais para a ceia de Natal em apenas 30 minutos? Isso mesmo! Em meia-hora é possível preparar um suculento lombo de porco para compor a mesa da ceia de Natal.

O lombo de porco é um corte criado a partir do tecido ao longo da parte dorsal da caixa torácica do porco e, com sem dúvidas, é uma das estrelas das ceias natalinas Brasil a fora. Com essa sugestão de receita prática e fácil, você conseguira preparar rapidamente um lombo suíno, na Air Fryer.

O segredo para que a receita fique sensacional é espalhar bem os temperos, massageando a carne e deixando a peça descansar na geladeira por 1h, para que o sabor dos temperos seja bem absorvido, começar assando em temperatura baixa e, ir virando a peça, pincelando azeite para garantir mais umidade, só então aumente a temperatura. Outra dica importante para o preparo do lombo na Air Fyer é com relação ao peso da peça, que não deve exceder os 700g.

Para preparar o lombo na Air Fryer você vai precisar de:

Ingredientes

– 600g a 700g de lombo de porco em peça

– Sal triturado e pimenta-do-reino a gosto

– Páprica doce, açafrão, chimichurri com pimenta e lemon pepper a gosto

– 4 dentes de alho picados

– Suco de ½ limão Taiti

– Azeite suficiente para besuntar e unir os temperos

– 80ml de vinho branco seco

– 40ml de água

Modo de preparo

1. Coloque a carne numa tigela e tempere com sal, pimenta-do-reino, especiarias, alho, suco de limão e azeite.

2. Massageie bem a carne para espalhar os temperos e acrescente vinho e água. Volte a misturar e reserve por 1 hora na geladeira.

3. Pré-aqueça a Air Fryer a 180° por 5 minutos.

4. Em seguida, coloque a carne no cesto, programe 10 minutos a 200°.

5. Na metade desse tempo, abra e pincele azeite no lombo para umedecer e evitar ressecar.

6. Logo depois dos 10 minutos, vire a carne, abaixe para 180° e ajuste mais 10 minutos.

7. Por último, vire a carne e programe os últimos 5 minutos a 200°.

Para ter certeza que a carne ficou no ponto certo, ao final da receita, espete uma faca na peça. Se a faca sair limpa, está no ponto correto.

Prontinho! Sirva e bom apetite!

*Receita do portal Espetinho de Sucesso.

